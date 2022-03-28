Mustafa Destici: Muhsin Yazıcıoğlu, HDP'nin gölgesinin olduğu yerde asla yer almazdı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu 'Arafta Sorular' programının konuğu oldu. 2009'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun da anıldığı programda Elönü, Destici'ye, "Sayın Muhsin Başkan siyaseten sizin olduğunuz yerde mi olurdu?" diye sordu.
'SAFI ÇOK BELLİ BİRİYDİ'
Destici, "Tabi olmayan bir şeyi yorumlamak herkes için haksızlık olur. Ama şöyle ifade edeyim; Muhsin Başkan safı çok net belli olan birisiydi. Refahyol Hükümeti'ne verdiği destekle bugün nerede olacağını çok net gösteriyor. Ya da 28 Şubat sürecindeki duruşu" dedi.
'HDP'NİN GÖLGESİNİN OLDUĞU YERDE OLMAZDI'
Destici açıklamasına şu sözlerle devam etti:
"Bir kere şu açık ve net: HDP'nin kıyısında veya köşesinde kenarında olduğu bir yerde, hatta gölgesinin olduğu yerde Muhsin Yazıcıoğlu asla olmazdı.
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'SİYASETEN AYNI DEĞERDE OLMAMIZ MÜMNKÜN DEĞİL'
Ya da laikliği ya da Atatürkçülüğü... Atatürk üzerinden bu milletin dindar kesimine çok ağır zulümler yapıldı. O zulümleri yapanlarla ya da onun takipçileri ile Muhsin Yazıcıoğlu siyasi birliktelik asla olmazdı. Dini eğitimi çağdışılık olarak değerlendiren bir zihniyetle bizim siyaseten aynı değerde olmamız mümkün değil."