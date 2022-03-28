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Mustafa Destici: Muhsin Yazıcıoğlu, HDP'nin gölgesinin olduğu yerde asla yer almazdı

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi safı çok net biri olduğunu ve hayatta olsaydı HDP ile asla yan yana gelmeyeceğini ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Destici: Muhsin Yazıcıoğlu, HDPnin gölgesinin olduğu yerde asla yer almazdı
Mustafa Destici

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu 'Arafta Sorular' programının konuğu oldu. 2009'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun da anıldığı programda Elönü, Destici'ye, "Sayın Muhsin Başkan siyaseten sizin olduğunuz yerde mi olurdu?" diye sordu.

'SAFI ÇOK BELLİ BİRİYDİ'

Destici, "Tabi olmayan bir şeyi yorumlamak herkes için haksızlık olur. Ama şöyle ifade edeyim; Muhsin Başkan safı çok net belli olan birisiydi. Refahyol Hükümeti'ne verdiği destekle bugün nerede olacağını çok net gösteriyor. Ya da 28 Şubat sürecindeki duruşu" dedi.

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'HDP'NİN GÖLGESİNİN OLDUĞU YERDE OLMAZDI'

Destici açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Bir kere şu açık ve net: HDP'nin kıyısında veya köşesinde kenarında olduğu bir yerde, hatta gölgesinin olduğu yerde Muhsin Yazıcıoğlu asla olmazdı.

BBP Genel Başkanı Destici: HDP bir siyasi parti değildir
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BBP Genel Başkanı Destici: HDP bir siyasi parti değildir

'SİYASETEN AYNI DEĞERDE OLMAMIZ MÜMNKÜN DEĞİL'

Ya da laikliği ya da Atatürkçülüğü... Atatürk üzerinden bu milletin dindar kesimine çok ağır zulümler yapıldı. O zulümleri yapanlarla ya da onun takipçileri ile Muhsin Yazıcıoğlu siyasi birliktelik asla olmazdı. Dini eğitimi çağdışılık olarak değerlendiren bir zihniyetle bizim siyaseten aynı değerde olmamız mümkün değil."

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Sözde Kürdistan haritasını yırtan Mustafa Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz
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Sözde Kürdistan haritasını yırtan Mustafa Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz
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BBP Genel Başkanı Destici: Terör örgütünün partisi olmaz
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BBP Genel Başkanı Destici: Terör örgütünün partisi olmaz
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Vefa Buluşması'nda konuştu. Terörle mücadelenin her alanda verilmesi gerektiği dile getiren Destici, 'Terörle teröristle müzakere olmaz, mücadele olur. Mücadele edilerek terör yok edilir. Her siyasi partiyle görüşebilirsiniz ama vatan hainleriyle yapamazsınız, bu millet buna izin vermez. Türkiye'de herkes siyasi parti kurabilir, siyaset yapabilir ama terör örgütü yapamaz. Terör örgütünün partisi olmaz.' ifadesini kullandı.


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