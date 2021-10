Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

DSP ve CHP'de yıllarca siyaset yapmasının ardından kendi yolunu çizen ve bu nedenle de 'CHP'nin oylarını bölmekle' suçlanan Sarıgül, "Biz rüzgarı engelleyen tarafta olmayız. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ie yaşanan değişiklik nedeniyle projemizi 10 sene beklettik. Muhalefet partileri yetersiz olmasaydı yeni parti kurmamıza gerek kalmazdı." dedi.

OYNAT 02:24 Mustafa Sarıgül'den 'CHP'yi bölüyor' iddialarına yanıt: Muhalefet yetersiz olmasaydı parti kurmazdık Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. 'CHP'yi bölüyor musunuz?' sorusuna yanıt veren Sarıgül, 'Biz rüzgarı engelleyen tarafta olmayız. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaşanan değişiklik nedeniyle projemizi 10 sene beklettik. Muhalefet partileri yetersiz olmasaydı yeni parti kurmamıza gerek kalmazdı.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"BİZ DİPTEN GELEN BİR DALGAYIZ"

Sarıgül, amaçlarının diğer siyasi yapıları bölmek, kötülemek ya da karalamak olmadığını vurgulayarak, "Türkiye'nin sorunlarına çözüm arıyoruz. Her siyasi partiden oy alıyoruz, doğudan da batıdan da oy alıyoruz. Biz etnik köken gözetmeden oy alıyoruz. Biz sol ya da sağ bir parti değiliz. Türkiye'yi yıllarca bölüp parçaladılar. Bu kelimeler soğu dönemin kelimeleri. Sağ elimizi veya sol elimizi kesip atamayız. Her partiden bize gelen var. Şu an hangi partilerden bize oy kaydığını söylemek için biraz erken. Mayıs ayında bizim oy oranında büyük bir yükseliş olacak. Biz dipten gelen bir dalgayız." diye konuştu.

REKLAM

"OY FARKI AZ OLSA AYRI PARTİ KURMAZDIK"

Partilerine mensup üyelerin çoğunun CHP ve DSP'li olduğunu da belirten Sarıgül, "Biz bu rüzgarı engelleyen tarafta olmayız. 2011 yılında Sayın Kılıçdaroğlu CHP'de değişiklik olduğu anda 10 sene 'Türkiye'nin Değişim Hareketi'ni durdurup beklettik. O rüzgarın iktidara gelmesini bekledik ama gelmedi. AK Parti ile CHP'nin oy farkı 1-2 olsa bizim parti kurmamıza gerek yok." dedi.

"MUHALEFET İKTİDARA YAKLAŞAMADIĞI İÇİN AYRI PARTİ KURDUK"

İktidarın yorgun olduğunu ve yeni bir enerjiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Sarıgül, "Muhalefet partileri yeteri kadar iktidara yaklaşamadığı için biz bu hareketi kurup parti olduk. AK Parti ilk dönemdeki gibi başarılı olsa parti kurmamıza gerek yoktu. Biz kimsenin oyunu bölmek için değil, Türkiye'ye güzel hizmetler kurmak için kurulduk. Türkiye'nin tek demokratik kitle partisiyiz. Biz Türkiye'de siyasetin yapılış şeklini değiştirdik." ifadelerini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM Mustafa Sarıgül TVNET'te açıkladı: Kılıçdaroğlu'nun elindeki dosyanın içinde ne var?