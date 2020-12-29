Jandarmayı müşteri sanınca yakayı ele verdi

Her yıl çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaşın ilçeyi ziyaret ettiğini ifade eden Güder, Bu güzel Çemişgezek ilçemizde göreve başladığım ilk günlerden itibaren, ilçemizin tarihiyle adeta özdeşleşerek halk arasında İn Delikleri olarak bilinen ve bundan 2 bin ila 3 bin yılları öncesinde Urartular döneminde insan eliyle kayaların oyulmasıyla yapılan Urartu Mağaraları'nın ulaşıma, erişime ve aynı zamanda biraz daha bakıma kavuşması için Urartu Mağaraları Turizme Açılıyor; projemizi yoğun bir çabayla hazırlayarak Fırat Kalkınma Ajansına teslim ettik dedi.