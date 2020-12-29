Jandarmayı müşteri sanınca yakayı ele verdi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik'in Söğüt ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan H.Ö.'nün ruhsatsız silah sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Jandarma, H.Ö. ile müşteri gibi irtibata geçti ve kullandığı otomobili Tepebaşı İlçesi Hisar Mahallesi'nde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada çeşitli markalarda 4 adet tabanca ve bu silahlara ait 32 adet fişek ele geçirildi.
H.Ö.'nün Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 8 adet hançer bulundu. Gözaltına alınan H.Ö. sevk edildiği adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Sevda, hasret, sevgi ve ilahi aşk başta olmak üzere Anadolu kültürünün önemli unsurlarının, sazlar eşliğinde, beyitlerle kuşaktan kuşağa aktarıldığı aşıklık geleneği, kentte ozanlar aracılığıyla yaşatılıyor.
Ozan Yılmazoğlu da yörenin doğal güzelliklerinden olan ve kışın yüzeyi buz tuttuğu için atlı kızak gezintilerinin düzenlendiği Çıldır Gölü'nün tanıtımına katkı sunmak için farklı bir etkinlik düzenledi.
Donan gölde bazen ayakta bazen de cam gibi buzda oturarak birbirinden güzel türküler söyleyen Yılmazoğlu'nun, arkasında karlı dağların bulunduğu alanda, buza yansıyan gökyüzü maviliğinde verdiği mini konser renkli geçti.
Dinletisinde 2021 yılının iyi geçmesi temennisinde bulunan ve Çıldır Gölü'nün güzelliğinden bahseden Yılmazoğlu, Gölün yeni donmuş haline şahit olmak, çok güzel bir duygu. Biz de bu güzelliği yaşamak için buradayız. Sazımızla birlikte kısa bir söyleşide bulunduk. Amacımız hem buranın tanıtımı, hem de 2021'in daha iyi ve güzel olması temennisinde bulunmak; ifadelerini kullandı.
Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde konser keyfi
Ardahanlı ozan Yener Yılmazoğlu, yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü üzerinde, sazını eline alarak birbirinden güzel türküler söyledi.
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Kırklar, Kemerli ve Yılan dağları arasında kurulu Çemişgezek ilçesi, zengin yaban hayatı varlığının yanı sıra tarihi ve kültürel güzellikleriyle de her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.
İlçede kalkerli bir dağın yamacında yer alan ve yöre sakinlerince Derviş Hücreleri ve İn Delikleri olarak bilinen kaya odalar, eşsiz doğası ve tarihi dokusuyla göz alıcı güzellikler sunuyor.
Proje kapsamında Tağar Çayı üzerine yapılacak olan asma köprü ve yürüyüş yolları ile ulaşımı kolaylaşacak kaya odalarının, ayrıca orijinal dokusuna zarar verilmeden iç ve dış düzenlemeleri yapılacak.
Fırat Kalkınma Ajansının 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, Urartu Mağaraları adıyla turizme kazandırılacak olan kaya odalarının, bölgede cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.
Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerle göz kamaştırdığını söyledi.
Her yıl çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaşın ilçeyi ziyaret ettiğini ifade eden Güder, Bu güzel Çemişgezek ilçemizde göreve başladığım ilk günlerden itibaren, ilçemizin tarihiyle adeta özdeşleşerek halk arasında İn Delikleri olarak bilinen ve bundan 2 bin ila 3 bin yılları öncesinde Urartular döneminde insan eliyle kayaların oyulmasıyla yapılan Urartu Mağaraları'nın ulaşıma, erişime ve aynı zamanda biraz daha bakıma kavuşması için Urartu Mağaraları Turizme Açılıyor; projemizi yoğun bir çabayla hazırlayarak Fırat Kalkınma Ajansına teslim ettik dedi.
Güder, proje için inşaat aşaması başladığında kesinlikle doğal ve tarihi dokuya en ufak bir zarar verilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:
Ahşap konstrüksiyon imalatıyla asma köprümüz, korkuluklu yürüyüş yollarımız ve özel elektrik aydınlatma imalatlarımız hayata geçecektir. Zaten bu minvalde bağlı olduğumuz Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde prosedür tamamlanmış ve onaylar alınmış. Kültürel ve doğal dokuya en ufak bir zarar verilmeden, bu vizyon projemiz hayata geçecektir ve proje hayata geçtikten sonra Tunceli'den, Elazığ'dan, Malatya'dan ve başka illerden buraya gelecek olan turistler ile Urartu mağaralarımızı buluşturacağız. Çemişgezek ilçemiz de Urartu Mağaraları sayesinde bölgemizin ve hatta ulusal anlamda önemli bir turizm alanlarından biri olacaktır.
İkinci Kapadokya olma yolunda ilerliyor: Kaya odaları turizme kazandırılacak
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, halk arasında 'Derviş Hücreleri' ve 'İn Delikleri' olarak bilinen kaya odalar, Fırat Kalkınma Ajansının (FKA) 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında turizme kazandırılacak.
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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Konya-Tekirdağ seferi yapan otobüste kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, otobüsü, Kütahya girişindeki uygulama noktasında durdurdu.
Otobüsün bagajı açıldığında da Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen ile karşılaşıldı.
Kaçaklar göçmenler, işlemlerinin ardından Kütahya Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adı açıklanmayan otobüs sürücüsü ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.
Yolcu dolu olan otobüsü, başka bir sürücü ile yoluna devam ederken, başlatılan soruşturma sürüyor.
Otobüsün bagajından 6 kaçak göçmen çıktı
Kütahya'da yolcu otobüsünün bagajına gizlenmiş Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Göç İdaresi'ne teslim edilirken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.