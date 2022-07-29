Gündem Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan döviz çalan üç kişi yakalandı
KONYA

Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan döviz çalan üç kişi yakalandı

Konya’da dün müşteri gibi geldikleri kuyumcudan 10 bin 900 euro ve bin 200 dolar çalan ikisi Gürcistan 1'i Iraklı 3 kişi, polis tarafından Adana'da yakalandı. Şüphelilerden ikisinin, kuyumcunun tezgahın üzerine bıraktığı satın almak istedikleri dövizin içinde bulunduğu zarfla, içinde kağıt dolu olan zarfı yer değiştirerek hırsızlığı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan döviz çalan üç kişi yakalandı
Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan döviz çalan, üç kişi yakalandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Hacı Kaymak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde Mehmet Yiğit'e ait kuyumcuda meydana geldi. İki kişi, kuyumcuya gelip 10 bin 900 euro ve bin 200 dolar almak istediklerini söyledi. Kuyumcu Yiğit de, müşterilerinin istediği dövizi zarf içinde hazırlayıp, tezgahın üzerine bıraktı. Bu sırada şüpheliler Yiğit'in dalgınlığından faydalanıp, içinde döviz bulunan zarfla, daha önceden hazırladıkları içinde kağıt dolu alan zarfı yer değiştirdi. Ardından hızla kuyumcudan çıktı. Durumdan şüphelenip zarfa bakan Yiğit, dövizlerin çalındığını anlayınca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Adana'da yakalandı

Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan incelemede iki kişinin kendilerini bekleyen bir taksiyle Adana'ya gittiklerini belirtti. Araştırmasını derinleştiren polis şüphelilerin Gürcistan uyruklu Gela Tsulaıa (43) ve kuzeni Borıs Tsulaıa (34) olduğunu takside ise arkadaşları Iraklı Bulıa'nın (33) beklediğini belirledi. Adana'da yakalanan üç kişi, Konya'ya getirildi. Üç kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çaldıkları 10 bin 900 euro ve bin 200 dolarda kuyumcuya teslim edildi.

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