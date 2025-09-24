Yeni Şafak
Muvazaalı gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi

08:5524/09/2025, Çarşamba
AA
Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el kondu.
Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için "Muvazaalı Gayrimenkul Satışı Yapan" organize suç örgütü çökertildi. 106 şüpheli yakalandı.

24 Eylül, Çarşamba

İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak, Göçmen Kaçakçılığı, Suçtan Elde Edilen Mal Varlığını Aklama, Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı.

Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi.

Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı.

Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el kondu.



