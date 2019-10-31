Nardan zehirlendiği iddia edilen Saliha, toprağa verildi: Soruşturma başlatıldı

İlçede Kavak mahallesinde oturan Çakır ailesi, dün akşam yemeğinde makarna yedi. Yemeğin ardından nar yiyen ailede Mustafa (65) eşi Saliha (59), oğulları Osman (24), Üzeyir (34) onun eşi Keser (42) ve çocukları Saliha Çakır, bir süre sonra rahatsızlandı.
6 kişilik aile, komşularının yardımıyla karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DHA
Kayseri'nin Yeşilhisar içlesinde, yediği nardan zehirlenerek yaşamını yitirdiği iddia edilen 4 yaşındaki Saliha Çakır'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
İlk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi şüphesiyle aile fertlerine serum tedavisi uygulandı. Küçük Saliha, durumu kötüye gidince Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Yolda iki kez kalbi duran küçük Saliha, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin diğer üyeleri, hastanede tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.
DHA
6 kişilik aile yedikleri nardan zehirlendi.
Toprağa verildi Küçük Saliha'ın cansız bedeni Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan otopsinin ardından sabah ailesine teslim edildi. Saliha Çakır için, Kavak mahallesindeki Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Küçük Saliha'nın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. "Saliha sadece nar yemiş" Saliha Çakır'ın amcası Hakan Çakır (38), ailesinin hafta sonu Mersin'e düğüne gittiğini belirterek, "Dönüş yolunda yaklaşık 8 kilo kadar yol kenarında bir yerden nar satın almışlar. Akşam yemeğinde makarna yemişler. Sonra yemeğin üstüne nar yemişler. Babam Mustafa Çakır 'karnım ağrıyor, içim bulanıyor' demiş. Sonra evdekilerde de aynı şikayetler başlamış. Komşulardan yardım istemişler. Onlar da hastaneye götürmüşler. Doktorlar zehirlendiklerinden şüphe ederek, serum takmış. Yeğenim Saliha'nın durumu daha kötüymüş. Kayseri'ye sevk etmişler. Yolda 2 kez kalbi durmuş. Saliha, 'karnım tok' diyerek makarna yememiş. Sadece nar yemiş" dedi.
DHA
Yolda iki kez kalbi duran küçük Saliha, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
"Narın üzerinde zirai ürünleri görmek mümkün"
Jandarmanın eve gelerek, narların bir bölümüne el koyduğunu da ifade eden Hakan Çakır, "Narın üzerinde zirai ilaçları görmek mümkün. Aile olarak bu konunun peşini bırakmayacağız" diye konuştu.
Soruşturma başlatıldı
Küçük Saliha'nın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, ailenin yediği narlardan örnek alarak karakola götürdü.
Narların, laboratuvar incelemesine gönderileceği belirtildi. Ayrıca Saliha'nın mide ve karaciğerinden alınan patoloji örneklerinin de incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.
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Dünyada Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığı, deniz suyunun ısınmasıyla doğal yaşam alanından çıkarak, önce Akdeniz'i ardından Ege Denizi'ni istila etti. Hızla çoğalan aslan balığı, yılda yaklaşık 2 milyon yumurta bırakıyor. Deniz canlılarını yok eden balık, Antalya'da Kekova, Kaş ve Kalkan'dan sonra Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan ile Marmaris ve Bodrum, İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında balıkçı ağlarına takıldı.
AYAĞINA DÜŞTÜ <br> <br> Uzmanlar, zehirli olan aslan balığına dokunulmaması uyarısında bulunurken, Antalya'da oturan Serdar Söyler, denizde, kayalık bölgede zıpkınla aslan balığı avladı. Söyler, avladığı aslan balığını kıyıya çıkardıktan sonra zıpkının ucunda ölmesini bekledi. Telef olan balık, zıpkından kayarak, Söyler'in ayağına düştü. Balığın dikenlerinin zehirli olduğunu bilen Söyler, hastaneye gitmeden önce buzla ayağına müdahale etti.
AYAĞINDAKİ DOKULAR ÖLDÜ <br> <br> Ayağı şişen Serdar Söyler, hastaneye giderek, durumu anlattı. Müdahaleden sonra acıları kesilmeyen Söyler, defalarca hastaneye gitti. Söyler'in ayağında doku ölümü gerçekleştiği tespit edildi. Balığın üremesini engellemek amacıyla avladığını kaydeden Söyler, Zıpkının ucunda balığı denizden çıkardım. Zıpkında ölmesini bekledim. Balık ölünce gevşedi, geri doğru kayarak yere düştü. Balığın zehirli dikeni ayağıma hafifçe dokundu. Zehirleyebileceğini bildiğim için buzla tedavi uyguladım, sonra hastaneye gittim diye konuştu.
Doktorların ilk kez bu tip vaka ile karşılaştığını söylediğini belirten Söyler, Daha önce karşılaşmadıkları için nasıl bir tedavi uygulayacaklarını bilemediler. Serum verdiler ama uyguladıkları tedavi, zehirli bir hayvanın sokmasına karşı yapıldı. Hastaneden ayrıldım ama ayağım çok şişti. Birkaç defa daha hastaneye gittim. Ayağımın belirli noktaları suyla doldu dedi.
ÖLÜSÜ BİLE ÖLDÜRÜYOR <br> <br> Aslan balığının ölüsü ya da dirisiyle temas edilmemesi gerektiğini kaydeden Söyler, Temas edilirse de ilk anda sıcak suyla müdahale etmeleri gerekiyormuş. Ben bunu bilmediğim için önce buz uygulaması yaptım birkaç dakika. Meğerse tam tersini yapmam gerekiyormuş. O kadar kuvvetli bir zehiri var ki ölüsü bile bir insanı öldürebiliyor diye konuştu.
'SICAK SUYLA MÜDAHALE EDİN' <br> <br> Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Olay karada gerçekleşmiş. Denizde korkmaya gerek yok. Bu tür vakalar ya ağda tutma sonrası ya da olta ve zıpkın sonrası avlanmada gerçekleşiyor. Serdar beyin ayağında doku ölümü gerçekleşmiş. Bu tür olaylarda genelde sıcak su uygulanması gerekiyor. Ayak, yakacak dereceye kadar sıcak suda bekletilseydi bu hale gelmeyecekti. Bu uygulama zehrin etkisini kaybetmesini sağlıyor. Eğer müdahalede gecikilme olursa ciddi durumlarla karşılaşılabilirdi dedi.
TÜRKİYE'YE KIZILDENİZ'DEN GELDİ <br> <br> Aslan balığının çok hızlı üreyen ve tehlikeli tür olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gökoğlu, zehirli dikenlerinin tehlike saçtığını kaydetti. Türkiye sularına Kızıldeniz'den gelen aslan balığına kesinlikle dokunulmaması konusunda uyaran Gökoğlu, Küresel ısınma nedeniyle Kızıldeniz yoluyla Akdeniz'e geçiş yapan bu tür, çok yavaş hareket ediyor. Dokunulmadığı sürece zarar vermez diye konuştu.
ASLAN BALIĞI <br> <br> Pektoral (göğüs) yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenlere sahiptir. Bu sırt yüzgeçlerindeki dikenimsi yapılar zehirlidir. Aslan balığı bu yapıları ile bir canlıyı sokması halinde öldürebilir. Doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu ve Kızıldeniz'de mercan resifleri olan avcı, etçil bir balıktır. Bunlar volitan aslan balığının genel özelliklerinden birkaçı. Her ne kadar doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu olsa da insan etkenleri sonucu bazı türlerinin, Atlas Okyanusu'na, Amerika'nın doğu sahillerine ve Karayipler'e uzanan bir alanda yayıldığı görüldü. Aslan balıkları göz alıcı renkleri, gösterişli yüzgeçleri, kırmızı ve esmer çizgileriyle tuzlu su akvaryumlarında beslenebilen bir prestij balığıdır. Bakımı uzmanlık isteyen aslan balığının yetişkin ergin bireyleri 35-38 santim uzunluğa ve 480 gram ağırlığa kadar ulaşabilen bir balıktır. Aslan balıkları kendinden küçük balık, yumuşakçalar ve eklembacaklılar ile beslenebilen avcı bir türü olduğu için en az 250-300 litrelik standart tuzlu su karışımında kendi boyutlarına uygun büyüklükte balıklar ile topluca bakılabilir.
Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu
Antalya'da amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi nedeniyle zehirlendi. Günlerce tedavi gördüğünü, ayağındaki dokunun öldüğünü belirten Söyler, "Aslan balığının ölüsü bile öldürüyor" dedi.
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Manisa’da çekirdeksiz Sultaniye üzümünün en fazla üretildiği ilçe olan Alaşehir’de üreticiler alternatif ürünlere yöneliyor. Trabzon hurması, Akdeniz hurması, cennet hurması adıyla da bilinen cennet elması yetiştiren üreticiler, bölgeye has aroması ve lezzeti sayesinde yetiştirdikleri ürünlere olan talebin ikiye katlandığını açıkladı.
İlçeye bağlı Kavaklıdere Mahallesi’nde 4 yıl önce yaşadıkları bazı sıkıntılar nedeniyle üreticiler çareyi cennet elmasını kurutarak satmakta buldu.
Geçtiğimiz yıla göre bu yıl iki katı sipariş alan üreticiler talebe yetişebilmek için üretimi artırmayı planlarken, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu mahalledeki üreticilerle bir araya geldi.
Bahçede cennet elması hasadı yapan Başkan Öküzcüoğlu, meyvenin kurutulma işlemine de tanıklık etti.
“Bölgedeki meyvelerin aroması kendine has” <br> <br> Cennet elması bahçesinde hasada katılan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, bölgede yetişen cennet elmalarının farklı bir aroması olduğunu belirterek, “Bu bölgede sulama olanaklı uygun. Bu bölgede yetişen cennet elmalarının çok farklı bir aroması oluyor, buna sebep de bu bölgedeki mikroklima iklimi...
Mikroklima iklimi ve sulama olanakları bu meyveye özel bir aroma veriyor. Bu meyvelerin toplanmışı yaklaşık 3 lira ancak kurutulduğu zaman 30-35 liraya alıcı buluyor” dedi.
Yaş meyvede sıkıntı yaşanınca kurutmaya karar verdiler <br> <br> Eşiyle birlikte işletmecilik yapan ve aynı zamanda üretici olan Hüseyin Yılmaz, “Bu meyvemiz çok narin ve değerli bir meyvedir. Nemli ortamı sever, havayı, rüzgarı çok sever. Bu bahçede yaklaşık 180 ağacımız var. 180 ağaçtan 25 ton civarında bir ürün bekliyoruz...
Vitamin deposu. Sindirim sistemine çok iyi geliyor. Çocuklarda özellikle kansızlığa, çok yüksek kalori değeri olduğu için insanı tok tutar. Gerekli bütün enerjiyi bu meyvede bulabilirsiniz. Şu anda yurt içi pazarımız var...
Bazı eksikliklerimiz var, onları tamamlayınca yurt dışına da açılmamız söz konusu. Talep çok ama bazı engellerimiz olduğu için aşamadık. Daha önce bu meyvelerin olduğu yerde mandalina yetişirdi. Soğuktan dolayı mandalinalar ölünce alternatif ürün olarak bu geldi aklımıza...
Uzun yıllar bunun yaşını iç piyasaya verdik. Son zamanlarda fiyatlarda gerek aracılarla yaşadığımız sıkıntılardan, yaşadığımız çaresizlikten bu durumlara gelmemizi sağladı. Alternatif olarak soymaya başladık. Daha önce Çinliler yapmış. Sosyal medya aracılığıyla onları inceledik, nasıl yapıldığını öğrendik. Oradan esinlenerek biz de kurutmaya başladık diye konuştu.
İsim tanımlaması bekliyorlar <br> <br> Üretici olarak en büyük sıkıntılarının meyvenin isim tanımının yapılmaması olduğunu kaydeden Yılmaz, Bakanlık, ürün rafında isim tanımı olmadığı için ve birçok kişi de bilmiyor bunu. Devlet büyüklerinden ricamız bu ürünü tanımaları ve tanımlamaları. Bunu tanımladıkları anda bizim önümüz açılacak...
Çok büyük bir desteğe veya yardıma ihtiyacımız yok, sadece ürünümüzün tanımlanmasını istiyoruz. Yaşı 3 ila 3 buçuk lira arasında boyuna ve kalitesine göre alıcı buluyor. Kurutulmuşunu ise perakende 40, toptan 30-35 liraya veriyoruz. Alıcının ciddiyetine göre, ödeme durumuna göre fiyatta indirim de yapabiliyoruz“ şeklinde konuştu.
Kadınlara iş kapısı açıldı <br> <br> Cennet elması kurutma işinde çalışan işçilerden Ümmü Gül yaptıkları işin detaylarını anlatırken, işçilerden Fadime Bozan, “2 yıldır bu işletmeye geliyoruz. Arkadaşımızı artık işletme olarak görüyoruz. Hem maddi olarak evimize destek oluyor hem de yeni kadın arkadaşlarımıza iş sahası açılmış oldu. Kol yorgunluğu oluyor. Uyuşmalar biraz zorluyor insanı” dedi.
Geçen yıl 5 ton olan üretimi bu yıl 10 tona çıkardı <br> <br> Mahalledeki evlerinin bahçesine kurdukları sera ile cennet elması kurusu üreten işletmeci Melek Yılmaz, “Cennet elma kurusu üretiyoruz. Sera yaptık kendi evimizin önünde, üretime başladık. Geçen yıl 5 ton yaptık, bu sene hedefimiz Allah nasip ederse 10 ton. Ürünler bahçeden toplanıyor, buraya geliyor. Baş kısımları sapı kalacak şekilde alınıyor ve ardından soyma işlemi yapılıyor. İpe bağlanan cennet elmaları serada kurutulmaya bırakılıyor. Ortalama 15-20 kişi çalışıyor. Gelen ürüne göre insan getiriyoruz, çünkü gelen malın aynı gün işleme girmesi gerekiyor...
İşletmemiz mahallemiz için bir iş imkanı sağladı. Bağdan ayrı bir de bu olanak çıktı. Yaklaşık 20 gündür çalışıyorlar ve emeklerinin karşılığını alıyorlar. 40 kiloyla başladık, beğenildi 5 tona çıktık. Bu mahallemiz için birazda katkı oldu. Bu kadar çoğunlukta yapan olmadı ama bundan sonra da daha da büyüyeceğiz inşallah. Genelde İstanbul, Bursa, Konya, İzmir bu şekilde gitti. Geçenlerde Rusya’dan talep geldi ama bizim tonajımız yeterli olmadığı için kaldı. Bu işi burada büyük şekilde bir tek biz yapıyoruz. Yanımızda bizim gibi birkaç tane daha işletme olsa dışarıya da açılırız. Mesela geçen sene 5 ton yaptık bu sene 10 ton. Demek ki bir şeyler var. İhraç da edilebiliyordur.” diyerek en büyük hedeflerinin ihracat yapmak olduğunu söyledi.
Bağırsaklar için çok faydalı <br> <br> Hasadın ardından işletmeyi de ziyaret ederek çalışan kadınlarla sohbet eden ve aşamaları yakından takip eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şunları söyledi: “Bu sene ürünler gayet lekesiz ve temiz. Bu ürün ihracatta da kullanıyor, iç piyasada da kullanıyor. Aynı zamanda lifli bir meyve....
Bağırsakların ikinci beyin olarak algılandığı bir dönemde bu lifli gıda bağırsaklar için çok faydalı. Ayrıca bu ürünü Rusya’ya da ihraç ediyoruz, iç piyasaya da yaş tüketilebildiği gibi kuru olarak da çerezciler kullanabiliyor. Kurumaya bırakılan meyveler bir ay sonra buradan toplanacak ve çerezcilerdeki reyonlarda yerini alacak. ..
Ben aynı zamanda diş hekimiyim, belediye başkanıyım ama 27 sene diş hekimliği yaptım. Bir kuru incir yediğinizde protez kullananlar zorluk çekiyor ama kuru incirden daha lezzetli ve kaliteli bir ürünü protez kullanan hastalarımız da tüketmiş olacak. Sadece Kavaklıdere Mahallemizde 500 dönüme yakın ekiliş var, yaklaşık da 5 bin tonun üzerinde hasat elde ediyoruz.”
Kuru incire alternatif cennet elması kurusu
Kuru incire alternatif cennet elması kurusu: Yaşı 3, kurusu 40 TL
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde 4 yıl önce yaşadıkları sıkıntıya çare ararken cennet elması kurutmaya başlayan üreticiler, şimdi siparişlere yetişemiyor. Mahalledeki hemen hemen her evde kurutulan cennet elmaları 35-40 lira arasında alıcı bulurken, yaşı da 3 liradan satılıyor.