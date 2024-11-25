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NATO Genel Sekreteri Rutte'dan TUSAŞ'a ziyaret

NATO Genel Sekreteri Rutte'dan TUSAŞ'a ziyaret

17:4125/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
DHA
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret etti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret etti. Rutte'nin basına kapalı ziyarette, şirket yetkililerine taziyelerini sunacağı ve TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi alacağı belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret etti.

NATO Genel Sekreteri olarak 1 Ekim'de göreve başlayan eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret ettikten sonra 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ'a geldi.

Rutte'nin basına kapalı ziyarette, şirket yetkililerine taziyelerini sunacağı ve TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi alacağı belirtildi.



#Mark Rutte
#NATO Genel Sekreteri
#TUSAŞ

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