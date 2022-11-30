Gündem NATO Rusyanın istikrarsızlıktan korkan komşularına güvence sağlayacak
POLİTİKA

NATO Rusya'nın istikrarsızlıktan korkan komşularına güvence sağlayacak

NATO dışişleri bakanları Rusya'nın çevresindeki kırılgan ülkelere, Ukrayna'daki çatışma uzayıp enerji arzını sıkıştırıp fiyatları yükseltirken Rusya tarafından istikrarsızlaştırılma tehlikesine karşılık güvence vermeye çalışacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Reuters
​NATO Rusyanın istikrarsızlıktan korkan komşularına güvence sağlayacak
NATO Dışişleri Bakanları

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, müzakerelerin ikinci günü için Bükreş'e vardığında, "Bu toplantıyı yapmamızın nedeni, yalnızca NATO ülkeleri için değil, ötesinde istikrarı sağlamanın ne kadar önemli olduğuna dair bir işarettir." dedi.

NATO müttefikleri, savunma ittifakı başkanının Moskova'nın kış havasını "savaş silahı" olarak kullandığını söylediği durumda, Rus bombardımanlarında ağır hasar gören enerji altyapısını onarmak için Ukrayna'ya daha fazla yardım sözü verdiler.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg, 30 üyeli ittifakın "Rusya'nın baskısıyla karşı karşıya kalan" ülkeler olan Moldova, Gürcistan ve Bosna-Hersek ile görüşmelerde bulunacağını söyledi.

"Bağımsızlıklarını korumalarına yardımcı olmak ve kendilerini savunma yeteneklerini güçlendirmek için daha fazla adım atacağız" diyen yetkili, güvenliklerini sağlamanın NATO'nun çıkarına olduğunu da sözlerine ekledi.

NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı: Her türlü tehdide kararlılıkla karşılık verilecektir
DÜNYA
NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı: Her türlü tehdide kararlılıkla karşılık verilecektir

Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye'ye övgü
GÜNDEM
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye'ye övgü
Her dağın zirvesi Mehmetçik

Her dağın zirvesi Mehmetçik

Komandolar PKK'lı teröristlerin inlerine böyle giriyor.
Heyecan dört maçla devam ediyor

Heyecan dört maçla devam ediyor

​Dünya Kupası'nda tur atlayacak takımlar bugün belli oluyor.
EYT ve asgari ücret zirvesi

EYT ve asgari ücret zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Nebati ve Bilgin ile görüşecek

​Sahte doktorun foyası nasıl ortaya çıktı?

​ABD'nin Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan 'kara harekatı' açıklamalarına tepki

Zincir marketlerdeki fiyat artışları için harekete geçiliyor.

​Süt ürünlerinde yeni dönem: Artık bunu yapamayacaklar.

​Rus devi 'tarihi bir olay gerçekleşecek' sözleriyle duyurdu.

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak
Hayat

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak

Anadolu Medya Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerini bulacak. Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 7’ncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.
Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı
Gündem

Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı

Diyarbakır'da 13 yaşındaki G.S.'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla bir grup tarafından dövülüp bıçaklanarak sokaklarda gezdirilen ve kan kaybından ölen Ergün Arslan ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Masum olduğu ortaya çıkan Arslan'ın darp sonucu burunda, dudakta yoğun kanama olduğu ve dişlerinin yerinde bulunmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasını gezmek için şart koştuğunu esprili bir şekilde anlatan Erdoğan, "Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza, ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. Varank senden bayağı çekiniyor ya" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.