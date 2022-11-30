NATO Rusya'nın istikrarsızlıktan korkan komşularına güvence sağlayacak

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, müzakerelerin ikinci günü için Bükreş'e vardığında, "Bu toplantıyı yapmamızın nedeni, yalnızca NATO ülkeleri için değil, ötesinde istikrarı sağlamanın ne kadar önemli olduğuna dair bir işarettir." dedi.

NATO müttefikleri, savunma ittifakı başkanının Moskova'nın kış havasını "savaş silahı" olarak kullandığını söylediği durumda, Rus bombardımanlarında ağır hasar gören enerji altyapısını onarmak için Ukrayna'ya daha fazla yardım sözü verdiler.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg, 30 üyeli ittifakın "Rusya'nın baskısıyla karşı karşıya kalan" ülkeler olan Moldova, Gürcistan ve Bosna-Hersek ile görüşmelerde bulunacağını söyledi.

"Bağımsızlıklarını korumalarına yardımcı olmak ve kendilerini savunma yeteneklerini güçlendirmek için daha fazla adım atacağız" diyen yetkili, güvenliklerini sağlamanın NATO'nun çıkarına olduğunu da sözlerine ekledi.

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