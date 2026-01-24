NATO’ya Meksika Sınırı testi

Donald Trump, yasa dışı göçü NATO’nun 5. maddesiyle ilişkilendirerek ittifakı açıkça sınadı. Meksika sınırını “kolektif savunma” konusu haline getiren çıkış, Washington’ın NATO’ya duyduğu güvensizliği ve transatlantik ilişkilerdeki kırılmayı bir kez daha gözler önüne serdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin güney sınırında yaşanan yasa dışı göç sorununu NATO’nun kolektif savunma ilkesiyle ilişkilendirerek İttifak’a yönelik dikkat çekici bir çıkış yaptı. Trump, NATO’nun 5. maddesine gönderme yaparak, ittifakın ABD’ye ne ölçüde destek vereceğinin “test edilmesi gerektiğini” savundu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Belki de NATO’yu test etmeliydik. 5. maddeyi yürürlüğe koymalı ve NATO’yu buraya gelip güney sınırımızı yasa dışı göçmenlerin istilalarından korumaya zorlamalıydık. Böylece çok sayıda sınır devriye ajanı, başka görevler için serbest kalabilirdi” ifadelerini kullandı.
GÜVENSİZLİK ZİRVEDE
Bu açıklamalar, Trump’ın NATO’nun Washington’ın yardımına gelip gelmeyeceğinden emin olmadığını dile getirdiği değerlendirmelerinin ardından geldi. ABD Başkanı daha önce, “NATO ile ilgili sorun, biz onların yanında yüzde 100 dururken, onların bizim yanımızda olacağından emin olamamamızdır.” sözleriyle ittifaka yönelik güvensizliğini açıkça ifade etmişti.
BEŞİNCİ MADDEYİ ZORLAR
Trump’ın çıkışı, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında Avrupa Birliği liderlerinin, ABD’nin Grönland’ı satın alma girişimine yönelik eleştirilerinin hemen sonrasında geldi. Trump, bu eleştirilerin ardından NATO’nun ABD’ye yeterli siyasi ve stratejik destek vermediğini savunmuştu. Trump’ın NATO’nun 5. maddesinin yasa dışı göçle ilişkilendirilmesinin, ittifakın kuruluş felsefesi ve hukuki çerçevesiyle örtüşmediğini değerlendiriliyor.
GRÖNLAND GÜNDEMDE
Öte yandan Davos temaslarının ardından Washington’a dönüş yolunda “Davos’ta inanılmaz zaman geçirdim. Grönland’ın nasıl şekilleneceği üzerinde çalışılıyor ve bu durum ABD için harika olacak” diyen ABD Başkanı “NATO ile yapılan çerçeve anlaşma kapsamında, ABD'nin Grönland'a tam erişim sağlayacağı bir formülü müzakere ettik” dedi. Trump, “Barış Kurulu” için de “dünyanın daha önce hiç görmediği bir şey” olacağını ileri sürdü.
Büyük donanma İran yolunda
- ABD Başkanı Trump, İran ile ilgili de değerlendirme yaparak, ülkedeki infazların kendi taleplerinin ardından durdurulduğunu öne sürdü. Trump, “Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var, o yönde büyük bir filomuz var, neler olacağını göreceğiz. Tabii ki hiçbir şey olmamasını tercih ederim, ancak durumu çok yakından izliyoruz” diye konuştu. Öte yandan İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, Trump'ın "Tahran yönetiminin 800 kişinin idam cezasını infaz etmekten vazgeçtiği" yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Böyle bir sayı söz konusu değil" dedi. Ülkede üç hafta süren protestolarda can kaybı sayısının da 5004'e yükseldiği belirtildi.