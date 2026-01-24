NATO’ya Meksika Sınırı testi

ABD Başkanı Trump, İran ile ilgili de değerlendirme yaparak, ülkedeki infazların kendi taleplerinin ardından durdurulduğunu öne sürdü. Trump, “Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var, o yönde büyük bir filomuz var, neler olacağını göreceğiz. Tabii ki hiçbir şey olmamasını tercih ederim, ancak durumu çok yakından izliyoruz” diye konuştu. Öte yandan İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, Trump'ın "Tahran yönetiminin 800 kişinin idam cezasını infaz etmekten vazgeçtiği" yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Böyle bir sayı söz konusu değil" dedi. Ülkede üç hafta süren protestolarda can kaybı sayısının da 5004'e yükseldiği belirtildi.