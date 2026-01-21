Kaliforniya'da Trump karşıtı protesto düzenlendi

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülke genelinde yürüttüğü ICE faaliyetlerini protesto etmek amacıyla göstericiler Civic Center Plaza’da bir araya geldi. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ni (ICE) protesto eden binden fazla gösterici ellerinde pankartlarla Market Street boyunca yürüyüş düzenledi.

1 /24

2 /24

3 /24

4 /24

5 /24

6 /24

7 /24

8 /24

9 /24

10 /24

11 /24

12 /24

13 /24

14 /24

15 /24

16 /24

17 /24

18 /24

19 /24

20 /24

21 /24

22 /24

23 /24