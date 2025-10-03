Naziler hesap verecek

Küresel Sumud Filosu.
Terör devleti İsrail’in Sumud Filosu’na saldırmasına ve aktivistleri gözaltına almasına siyasiler sert tepki gösterdi.
İsrail’in tarihe kara leke olarak yazılacağını belirten siyasiler, işgalcilerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
İsrail’in uluslararası sularda Sumud Filosu’na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. Gazze’de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır.
SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
İsrail’in Sumud Filosu’na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir. Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır. Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir.
VİCDANLARI DURDURAMAYACAKLAR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
İşgalci İsrail ne yaparsa yapsın vicdanları durduramayacak, dayanışmanın önüne geçemeyecektir. Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri insanlık ve savaş suçlarının hesabını uluslararası hukuk önünde ve insanlık vicdanında verecektir.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:
Gazze’de aylardır süren soykırımın yanına, uluslararası sularda sivil aktivistlere yönelik bu saldırıyı ekleyen İşgalci İsrail’in zulmü, tarihe kara bir leke olarak yazılacaktır.
MAZLUMLARIN YANINDAYIZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:
Uluslararası toplum, insani koridorların güvenliğini teminat altına almalı, ablukanın kalkması için somut adımlar atmalı ve suçluları yargı önüne çıkarmalıdır.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:
Uluslararası toplum, şuur yoksunu İsrail’in saldırganlığına karşı adaletin yanında mı yoksa zalimin gölgesinde mi yer alacağını göstermelidir.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat:
Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında soykırım suçu işleyen İsrail ve yönetimi uluslararası mahkemelerde bunun hesabını verecektir. Tüm dünyayı İsrail barbarlığına karşı bir olmaya ve sesini yükseltmeye çağırıyorum.
ABLUKA DERHAL KALDIRILSIN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:
Filistin’in meşru mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğimizi, Gazze’ye uygulanan ablukanın derhal kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:
Gazze’de işlediği soykırım suçuyla yetinmeyen İsrail’in sivillere yönelik barbarca saldırılarına artık bir son verilmeli, uluslararası hukuka ve insanlık onuruna açıkça saldıran İsrail güçleri tüm insanlığa hesap vermelidir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:
Uluslararası toplumu artık bu hukuksuzluğa sessiz kalmamaya, adaletin ve insanlığın gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.
ÖZGÜR FİLİSTİN MUTLAKA KURULACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:
İnsanlığın vicdanı, elbet galip gelecek. Nehirden Denize Özgür Filistin mutlaka kurulacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:
Aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu, tek amacı Gazze halkına insani yardım ulaştırmak olan sivil gönüllüleri rehin alan İsrail, hukuka ve insanlığa karşı işlediği suçlarına devam etmektedir. Dünya artık bu barbarlığa sessiz kalmamalı, adaletin ve insanlığın yanında yer almalıdır.
SALDIRIYA SESİNİZİ YÜKSELTİN
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:
Abluka kırılmıştır. Biz biliyoruz ki; eninde sonunda insanlık kazanacak, iyiler kazanacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran:
Bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum.
