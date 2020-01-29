Gündem Ne ihale var ne sözleşme
POLİTİKA

Ne ihale var ne sözleşme

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay raporu yayınlandı. 21 yıldır Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen’in 1970’li yıllardan kalma kararlarla minibüsleri ihalesiz olarak işlettirdiği ortaya çıktı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Eskişehir'deki bir minibüs
Eskişehir'deki bir minibüs

CHP’li Başkan Yılmaz Büyükerşen yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu yayınlandı. Raporda, CHP’li yönetim tarafından belediye bünyesinde faaliyet gösteren birçok alanda yapılan usulsüzlükler tespit edildi. Sayıştay müfettişleri tarafında hazırlanan raporun 32. sayfasında toplu taşıma hizmetindeki usulsüzlükler sıralandı. Belediye sınırları içerisinde hizmet gösteren 211 minibüs hattının ihale yapılmadan 1970’li yıllardan kalma kararlarla çalıştırıldığı tespit edildi. Mevzuata aykırı bir biçimde çalıştırılan minibüs hatlarının ihale usulüyle faaliyet göstermesi gerektiği ifade edildi.

Yılmaz Büyükerşen

İHALE YAPMADAN SÖZLEŞME İMZALADI

Şehir içinde taşımacılık faaliyeti yürüten otobüslerin de ihalesiz olarak çalıştığı belirlendi. Belediye meclis kararı ile otobüs sahipleriyle sözleşme yapma hakkının belediye şirketi olan Eskişehir Hafif Raylı Sistemler Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’ye (ESTRAM) 2015 yılında devredildiği ifade edildi. ESTRAM A.Ş.’nin, 2015 yılında alınan meclis kararına rağmen 166 adet özel halk otobüsü işletmecisi ile ihale yapılmadan sözleşme imzaladığı belirlendi.

BELEDİYE GÖRMEZDEN GELDİ

Belediye taşınmazının ihale yapılmaksızın Halk Ekmek A.Ş.’nin kullanımına açıldığı kamu kaynaklarının usulsüz olarak kullanıldığı da raporda yer aldı. Raporun 60. sayfasında yapılan usulsüzlük şu ifadelerle anlatıldı: “Eski Bağlar Mahallesi Değirmenyolu Sokak’ta bulunan bahçeli kargir ekmek fabrikası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı taşınmazdır. Bu alanın herhangi bir ihale veya belediye meclisince alınmış kiralama ya da tahsis kararı olmaksızın kullandığı görülmüştür. Söz konusu taşınmaza ilişkin herhangi bir kira sözleşmesi de bulunmamaktadır. İdare, gerçekleştirdiği işlemlerde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hareket ederek kamu kaynaklarının etkili ve ekonomik kullanımı için gerekli hassasiyeti göstermelidir.”

Ruhsatsız çalışıyorlar

  • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kiraya verilen 32 taşınmazın iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının olmadığı halde çalışmaya devam ettiği belirlendi. Kira süresi sona eren 76 taşınmazın da kiralanan kişiler tarafından kullanılmaya devam ettiği ortaya çıktı. Kira süreleri sona eren belediye mülkiyetindeki taşınmazların yeniden ihale yapılmaksızın aynı kişilere kullandırıldığı tespit edildi. Belediye’ye ait 4 adet taşınmazın ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak pazarlık usulüyle kiraya verildiği anlaşıldı.

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