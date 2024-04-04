Neden tadilat izni alınmadı

İstanbul Gayrettepe’de 29 kişinin can verdiği Masquerade Club’taki yangın faciasının boyutu, gün aydınlanınca ortaya çıktı. Alevlerin gece kulübünün bulunduğu binanın 4’üncü katına kadar ulaştığı yangına ilişkin gözaltı sayısı 9’a yükseldi. Felaketin ardından görevlendirilen 3 cumhuriyet savcısının talimatıyla, olayda ihmali olduğu değerlendirilen yetkililer ve işletme ortakları hakkında gözaltı kararı verilmişti. Olayın hemen ardından 8 şüpheli gözaltına alınırken, iş yeri ortaklarından Fatma D. ‘de gözaltına alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 9 şüphelinin sorgusu sürüyor. Şüphelilere işletmenin iş sağlığı ve güvenliği uzmanının olup olmadığı, tadilat yapılmadan önce neden izin alınmadığı, kulüpte neden yangın çıkış kapısının bulunmadığı, yangın tüplerinin yangın esnasında neden kulüpte bulunmadığı ve yangın merdiveni gibi hayati önem taşıyan tedbirlerin neden alınmadığı sorulacak.

İŞÇİLER İFTAR İÇİN TOPLANMIŞ

Gece kulübünün bulunduğu 16 katlı binanın yöneticisi Şule Şeker, mekanı yapıldığı günden bu yana istemediklerini belirterek, "Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış, ruhsatı öyle alınmış" dedi. Bina içinde gece kulübü bulunması nedeniyle şikayetçi olduklarını ifade eden Şeker, “Daha önce mekan sahibiyle ses ve güvenlik için görüştük. Tadilat sürecinde en başından beri sesin fazla olması ve binamızda gece kulübü istemedik. Aynı yerden girip çıkıyoruz. Olayın olduğu gün iftar için davet edilmişler. Tadilat vardı, ‘herkes gelsin ortalığı toparlar iftar yaparız’ demişler” diye konuştu. Şeker, 15 gün önce karot alımı için belediyeye başvurduklarını ama mal sahibinin izin vermediğini anlattı.

Şule Şeker

KİMLİKLER BELLİ OLDU

Korkunç yangında hayatını kaybedenler belli oldu. İşte o isimler: Kadir Orhanoğlu, Ahmet Uzun, Ahmet Kartal, Barış Güngör, Fahrettin Korkut, Kardeşi Musa Korkut, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Efe Demir, Gökay Tevlek (Dj), Gökhan Yıldırım, Adem Özçelik, Gökhan Akbulut, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmet Mehduş, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, Hüseyin Ak, Muhammed Ali Yıldırım, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Cengiz Aksoy, Binali Çayır, Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı. Yangında ölen çalışanlardan Kadir Orhanoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Atanur Aladağ'ın aşçı olduğu belirtildi. Ayrıca baba oğul olan Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı'nın tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı öğrenildi.

Saniyeler içinde alev alev

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının çıkış anını X hesabından paylaştı. Görüntülerde alevlerin saniyeler içinde metrelerce alanı kapladığı görüldü.

Mekan olaylarla anılıyor

Yangın faciasının ardından mekanda, geçmişte yaşanan cinayetler ve silahlı saldırılar da gün yüzüne çıktı. Mekanın Discorium adıyla hizmet verdiği Mayıs 2008’de İstanbul eski emniyet müdürü Şükrü Balcı'nın oğlu Ertuğrul Balcı 48 yaşındayken, Galatasaray'ın şampiyon olduğu gün gittiği bar girişinde, tartıştığı güvenlik görevlisini silahla vurdu. Balcı tutuklanırken, 26 yaşındaki Necmi Akın hayatını kaybetmişti. 2010’da Masquerade olarak adını değiştiren kulüp başka olaylara da sahne oldu. Mayıs 2015’te mekanın önünde İsveçli turist Maggie Bagdo, maganda kurşunuyla öldürülürken, 2016’da ise kulüpte eğlenen 3 saldırgan, "Geç gelen sipariş" nedeniyle kulübe kurşun yağdırmıştı. Olayda güvenlik görevlileri Hüseyin Erbaş (38) ve Ercan Demir (28) yaralanmıştı.

Yine Mayıs 2016’da kulübe silahla girmek isteyen 3 kişi ile görevliler arasında çıkan kavga sonucu silahla yaralanan güvenlik görevlisi Mehmet Muhammet Demir hayatını kaybetmişti. Son olay ise geçen yıl yaşandı. Mayıs ayında kulüpte eğlendikten sonra çıkışta kavgaya karışan Özcan Şahin, bar önünde bekleyen kişilerin üzerine aracıyla daldı. Kavgayla ilgisi olmayan vale Ali Sedat Özkan ölürken, menajer Roşan Özbek yaralandı.

Şivan Dolu

Cenazeler ailelere teslim

Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 kişiden 25 yaşındaki Ahmet Kartal hariç tamamı ailelerine teslim edildi.

Efe Demir

GİRESUN’A 4 CENAZE

Yangında yaşamının yitiren 4 kişinin Giresun nüfusuna kayıtlı Efe Demir, Gökay Tevlek Yılmaz Kıhrı ve oğlu Akın Kıhrı’nın olduğu belirlendi. Efe Demir Bahçeköy’de defnedilirken, baba-oğulun cenazeleri Giresun'a götürüldü.

Alparslan Salih Derelioğlu

SONSUZLUĞA UĞURLANDILAR

Yangın'da hayatını kaybeden Alparslan Salih Derelioğlu memleketi Gümüşhane’de, Emrah Demiroğlu Tuzla’da, Mehmet Okumuş Yeniköy Mezarlığı'nda, Kadir Orhanoğlu Harmandere Mezarlığı’na, Marangoz Onur Aladağ Kilyos Mezarlığı’na, Sinan Yılmaz Kanarya Mezarlığı’na, DJ Gökay Tevlek Bahçeköy Mezarlığı'na, Alparslan Salih Derelioğlu Gümüşhane’deki aile kabristanına, Gökhan Yıldırım'ın cenazesi ise Sultanbeyli'de toprağa verildi. Ahşap Ustası Ramazan Alpan’ın cenazesi ise memleketi Kastamonu’ya gönderildi.

CEMEVİ’NDE HÜZÜNLÜ VEDA

Yangında vefat eden Binali Çayır’ın cenazesi Pendik'teki Esenyalı Seyit Seyfi Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından Erzincan'a uğurlandı. Yaşamını yitiren vatandaşlardan Şivan Dolu için Sarıyer İmam Hüseyin Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Dolu'nun naaşı Kilyos Mezarlığı’nda defnedildi.











