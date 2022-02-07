Gündem Nedim Şenerden HDPli Hüda Kayaya sert sözler PKKnın borazanı
POLİTİKA

Nedim Şener'den HDP'li Hüda Kaya'ya sert sözler: PKK'nın borazanı

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 'Geçmiş olmasın' paylaşımına ilişkin konuştu. Kaya'nın, PKK'nın yandaşı ve borazanı olduğunu vurgulayan Şener, "Hayatımda böyle bir tweet atsam, böyle bir vekil olsam bir daha insan içine çıkamam. Hiç utanmaları da yok." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nedim Şenerden HDPli Hüda Kayaya sert sözler: PKKnın borazanı
Nedim Şener

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, HDP dışında tüm parti başkanları sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı paylaşmıştı. HDP vekili Hüda Kaya ise, "Dilerim geçmiş olmasın" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefretini kusmuştu.

HDP'li Hüda Kaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret kusanlar arasına katıldı: Dilerim geçmiş olmasın
GÜNDEM
HDP'li Hüda Kaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret kusanlar arasına katıldı: Dilerim geçmiş olmasın

NEDİM ŞENER'DEN HÜDA KAYA'YA: PKK'NIN BORAZANI

Skandal sözleri TVNET'te canlı yayınlanan Net Bakış programında değerlendiren Gazeteci Nedim Şener, HDP'li Kaya için oldukça sert ifadeler kullandı.

Kaya'nın PKK'nın yandaşı ve borazanı olduğunu vurgulayan Şener, "Hayatımda böyle bir tweet atsam, böyle bir vekil olsam bir daha insan içine çıkamam. Hiç utanmaları da yok." diye konuştu.

Nedim Şener'den HDP'li Hüda Kaya'ya sert sözler: PKK'nın borazanı
OYNAT 01:06
Nedim Şener'den HDP'li Hüda Kaya'ya sert sözler: PKK'nın borazanı
Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 'Geçmiş olmasın' paylaşımına ilişkin konuştu. Kaya'nın, PKK'nın yandaşı ve borazanı olduğunu vurgulayan Şener, 'Hayatımda böyle bir tweet atsam, böyle bir vekil olsam bir daha insan içine çıkamam. Hiç utanmaları da yok.' diye konuştu.

"GARA ŞEHİTLERİNDEN BİLİYORUZ NASIL BİR UTANMAZ OLDUĞUNU"

Şener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • "HDP'li bir kadın vekil. PKK yandaşı, PKK’nın borazanı olan bir kadın, oturmuş bir tweet atıyor. 'Geçmiş olmasın' diyor vs... Sonra da siliyor utanmadan. Hayatımda böyle bir tweet atsam, böyle bir vekil olsam bir daha insan içine çıkamam. Hiç utanmaları da yok. Hatırı sayılır dostlar rica ettiği için silmiş. Nasıl bir utanmaz olduğunu biliyoruz Gara şehitleri için söylediklerinden. PKK'lılar ve FETÖ’cüler her türlü şeyi söyler hakaret eder. Utanmaları yok ki, onlardan bizi ayıran bu."
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