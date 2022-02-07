Nedim Şener'den HDP'li Hüda Kaya'ya sert sözler: PKK'nın borazanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, HDP dışında tüm parti başkanları sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı paylaşmıştı. HDP vekili Hüda Kaya ise, "Dilerim geçmiş olmasın" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefretini kusmuştu.

GÜNDEM HDP'li Hüda Kaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret kusanlar arasına katıldı: Dilerim geçmiş olmasın

NEDİM ŞENER'DEN HÜDA KAYA'YA: PKK'NIN BORAZANI

Skandal sözleri TVNET'te canlı yayınlanan Net Bakış programında değerlendiren Gazeteci Nedim Şener, HDP'li Kaya için oldukça sert ifadeler kullandı.

Kaya'nın PKK'nın yandaşı ve borazanı olduğunu vurgulayan Şener, "Hayatımda böyle bir tweet atsam, böyle bir vekil olsam bir daha insan içine çıkamam. Hiç utanmaları da yok." diye konuştu.

"GARA ŞEHİTLERİNDEN BİLİYORUZ NASIL BİR UTANMAZ OLDUĞUNU"

Şener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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