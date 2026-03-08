Nerede yangın varsa oraya su taşıyoruz

Türkiye’nin yeryüzünün farklı noktalarındaki hukuksuzluğa itiraz eden ülkelerin başında geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nerede bir yangın varsa oraya su taşımaya, nerede yara kanıyorsa ona merhem olmaya çalışıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye yeryüzünün farklı noktalarındaki bu adaletsizliklere, bu zulümlere en güçlü tepkiyi veren, nerede olursa olsun ayrımcılığa, hukuksuzluğa itiraz eden ülkelerin başında geliyor. Nerede bir yangın varsa oraya su taşımaya, nerede yara kanıyorsa ona merhem olmaya çalışıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı. Önemli konulara değinen Erdoğan, katılımcıların 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutladı. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:
İRANLI ANNELERE TAZİYE
- Siz kardeşlerimin yanısıra evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evlatları kadar kahraman şehit analarının hepsi metanet timsali olan şehit eşleri ve kızlarının Gazze'den Suriye'ye, Yemen'den Sudan'a gönül ve kültür coğrafyalarımızın farklı köşelerindeki acılı anne ve acılı eşlerin kadınlar gününü tebrik ediyorum. İranlı anneleri ayrıca selamlıyor ve kendilerine bir kez daha taziyelerimizi iletiyorum.
AFGANİSTAN’DA MAZLUM, BATI’DA İSTİSMARA UĞRUYOR
- Afrika'nın yoksul ve cefakâr kadınları, Afganistan, Arakan, Somali'nin mazlum kadınlarının, Lübnanlı kadınların, Batı'da sinema, moda ve medya sektörlerinin acımasız dişlilerinin arasında ezilen şiddete ve istismara uğrayan tüm kadınların kadınlar gününü tebrik ediyorum. Kendilerine kucak dolusu selamlarımızı gönderiyorum. Savaşlar ve zulümlerle hayatını kaybedenlerle birlikte teröre ve şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlara Rabbimden mağfiret ve rahmet niyaz ediyorum.
- Tüketim çarkı öncelikle kadınlık onurunu hedef alıyor, kadın emeğini sömürüyor. İsrail'in 2 yıl boyunca katlettiği 72 binden fazla kardeşimizin çoğu kadın ve masum çocuklar. Suriye'de kayıplarını yüreklerine gömerek yeniden hayata tutunmaya çalışanların çoğu kadın ve çocuklar. Afrika'da kıtlık, açlık ve derinleşen yoksulluğun yükü altında ezilen yine kadın ve çocuklar. Komşumuz İran'a yönelik saldırıların yükünü sırtlanmak zorunda kalanların ekseriyeti aynı şekilde kadın ve çocuklar.
TÜRKİYE HUKUKSUZLUĞA İTİRAZ EDİYOR
- Türkiye yeryüzünün farklı noktalarındaki bu adaletsizliklere, bu zulümlere en güçlü tepkiyi veren, nerede olursa olsun ayrımcılığa, hukuksuzluğa itiraz eden ülkelerin başında geliyor. Nerede bir yangın varsa oraya su taşımaya, nerede yara kanıyorsa ona merhem olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin insani değerleri merkeze alan haysiyetli duruşun en büyük bekçisi hanım kardeşlerimizdir. Her türlü olumsuzluğa rağmen daha adil dünyanın mümkün olduğu inancıyla ülkemizin kutlu mücadelesine verdiğiniz destek için bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum.
KADINA AYRIMCILIĞI REDDEDİYORUZ
- Biz kadına yönelik ayrımcılığın her türlüsünü reddeden, kadın ve erkeği bir ve beraber gören bir medeniyetin temsilcileriyiz. Her varlığa, her canlıya Allah'ın ayeti nazarıyla bakan yüksek bir tasavvura sahibiz.
- Küresel tüketim çarkının kadın emeğini sömürmesine, kadını metalaştırmasına özellikle karşı durmak da insanlığımızın gereğidir. Hak olarak da sorumluluk olarak da kadın erkeğin arkasında değil; bilakis erkeğin yanı başındadır, omuz omuzadır. Kadın erkek demeden hepimiz bir bütünün ayrılmaz parçalarıyız. Kadın erkek fark etmeksizin hepimiz aynı bağın gülü, aynı sazın telleriyiz. Her kim ne adına ve hangi bahaneyle olursa olsun ayrımcılık yapıyorsa bu milletin asli kimliğini oluşturan değerlere ihanet ediyor demektir. Her kim kadına ve çocuğa zulmediyorsa insanlıktan nasibini almamış demektir.
- Bu anlayışla siyaset sahnesine çıktığımız günden beri kadınların sosyal hayata, siyasal hayata aktif ve eşit olarak katılmaları için gayret gösterdik. Kemikleşmiş önyargıları kırmak, yanlış uygulamaları ortadan kaldırmak için büyük mücadeleler verdik. Kadının statüsünün güçlendirilmesi, kadınların önündeki engellerin kaldırılması noktasında neler yaptığımız biliniyor.
KADINA ŞİDDET İNSANLIĞA İHANETTİR
Konuşmasında isim vermeden muhalefet partilerinin “İstanbul Sözleşmesi’nin geri getirilmesi” çağrılarını da eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Göreve geldiğimizde yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 37,7'ye çıkardık. Kadın istihdam oranı yüzde 31,7'ye çıktı. 2002'de parlamentomuzda sadece 24 kadın milletvekili görev yapıyordu. Son seçimlerde bu sayısı 119'a çıktı” dedi. Erdoğan, şunları kaydetti:
Bizim kadına ve çocuğa karşı şiddet hususunda duruşumuz bellidir. Ne adına olursa olsun kadına şiddet insanlığa ihanettir. Türkiye şiddetle mücadele konusunda çok önemli bir mesafe kaydetmiştir. Hiçbir temeli olmayan sözleşme yaşatır sloganıyla hükümetimizi eleştirenlerin bize örnek gösterdiği ülkelerin kahir ekseriyetinden daha iyi bir yerdeyiz. Biz sözleşme değil kanun yaşatır diyor ve mevzuatı ihtiyaçlara göre gerçekleştiriyoruz.
Terör örgütlerindeki hareketliliği takip ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin bu kritik süreçte Irak'ın yanında yer aldığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgeyi uzun yıllar bir felakete sürükleyecek adımlara karşı mücadelesini sürdüreceğini, terör örgütleri ve beraberindeki bazı gruplarda son günlerde yaşanan hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmaları sona erdirmek ve müzakerelere dönüşü sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. Barzani de "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaptı.
Erdoğan, bir görüşme de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptı. Erdoğan, İran'da müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, halen diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarının sürdüğünü ifade etti.