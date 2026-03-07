Tayyip amca, Emine teyze, sizinle iftar çok güzel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki programda çocuklarla sohbet ederek onlarla yakından ilgilendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı programda çocuklar, iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. İftarın ardından bir çocuk yemek duası okudu.

ŞİİRİN NE GÜZEL

Yaşları 7 ila 12 arasında değişen 23 çocuk, program vesilesiyle kendilerine özel hazırlanan Hacivat-Karagöz oyununu izledi. Çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve çikolata ikram edildi. Çocuklar, geçen hafta 72 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de kutladı. Bir kız çocuğu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Gazze'de yaşanan drama dikkati çekmek için yazdığı şiiri okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiiri okuyan çocuğu, "Sen ne güzelsin, şiirin ne güzel." diyerek tebrik etti. "Kabe'de Hacılar" isimli ilahiyi seslendiren çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah." diyerek karşılık verdi.

SAYENİZDE SEVGİYLE BÜYÜYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların Togg'la ilgili sorularını yanıtlarken, Emine Erdoğan da sohbeti sırasında çocukların merak ettiği sorulara cevap verdi. Çocuklar, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a, "Tayyip amca, Emine teyze, sizinle iftar açmak çok güzel. Sayenizde sıcacık yuvalarda kalıyoruz, sevgiyle büyüyoruz." ifadelerinin yer aldığı şükran bildiren mektuplarını takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonunda çocuklara giysi ve kırtasiye malzemelerinden oluşan paketleri hediye olarak verdi.

Gülüşleriyle içimizi ısıttılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldikleri iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da iftarımızın en güzel misafirleri devlet himayesindeki çocuklarımızdı. Gülüşleriyle içimizi ısıtan, sohbetleriyle gönlümüze dokunan evlatlarımızla aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir mutluluktu. Her birinin bahtının açık olmasını diliyor, koruyucu ailelerin şefkatiyle buluşarak sevgi dolu yuvalarda hayata hazırlanmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.







