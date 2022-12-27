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POLİTİKA

Nevşin Mengü'den çarpıcı iddia: Meral Akşener altılı masayı dağıtacak

Gazeteci Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı adayı krizi yaşayan altılı masa ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Mengü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın partisine oy kaybettirdiğini söyleyerek masayı dağıtacağını ileri sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşin Mengüden çarpıcı iddia: Meral Akşener altılı masayı dağıtacak
Nevşin Mengü

Cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen altılı masada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz devam ediyor.

Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun adaylık çıkışı ve Saraçhane'de yaşananlar altılı masadaki çatlağı daha da derinleştirdi.

Gazeteci Nevşin Mengü kendi Youtube kanalında altılı masa ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

Nevşin Mengü'den çarpıcı iddia: Meral Akşener altılı masayı dağıtacak
OYNAT 00:56
Nevşin Mengü'den çarpıcı iddia: Meral Akşener altılı masayı dağıtacak
Gazeteci Nevşin Mengü kendi Youtube kanalında altılı masa ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Mengü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın partisine oy kaybettirdiğini söyleyerek masayı dağıtacağını ileri sürdü. Mengü söz konusu kulis bilgisinin sağlam bir kaynağa dayandığını söyledi.

'Akşener masadan ayrılacak'

Mengü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın partisine oy kaybettirdiğini söyleyerek masayı dağıtacağını ileri sürdü.

Mengü şunları söyledi;

Meral hanımın Kemal beye ileteceği tespitler arasında şu var. Diyor ki; "Sizin aday olmanız durumunda, biz ölçümler yaptırdık, İYİ Parti'nin oyu düşüyor, biz kaybediyoruz. Biz seçmenimizi kaybediyoruz. Başka yere kayıyor. Biz kazanamazsak siz de kazanamazsınız. İYİ Parti'nin oyu kritik, başka bir strateji belirlememiz lazım. Altılı masa bu şekilde bir siyasetsizliğe itiyor. Altılı masaya katınıldığından beri İYİ Parti'nin oyu düşüşte. Altılı masa kazandırmıyor, kaybettiriyor. Bu masanın formatının değişmesi lazım. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz."

Mengü söz konusu kulis bilgisinin sağlam bir kaynağa dayandığını da belirtti.

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