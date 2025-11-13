Yeni Şafak
Otomobillerin çarpıştığı feci kazada üç ölü altı yaralı

22:5413/11/2025, Perşembe
DHA
Çamardı'da üç kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Niğde'de Çamardı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi hayatını kaybetti, altı kişi de yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Niğde-Kayseri kara yolu Çamardı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Resul Üzümcü yönetimindeki 16 BCL 305 plakalı otomobil ili S.Y. kontrolündeki 51 AEC 600 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Kerim Üzümcü, Duran Üzümcü, Muhittin Üzümcü, Bayram Üzümcü, Sudenaz H., Güllü G., Cumali Ü., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Resul Üzümcü ile Kerim Üzümcü ve Duran Üzümcü, doktorları müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer 6 yaralıdan Muhittin Üzümcü ve Bayram Üzümcü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



