Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

13:502/09/2025, Salı
IHA
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi, 159 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.


Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 159 gram uyuşturucu maddesi, 222 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 3 tabanca ve bu tabancalara ait 3 şarjör, 46 fişek, 104 bin TL ve 160 dolar ele geçirildi.


Ayrıca yapılan açıklamada13 farklı suçtan aranan bir şüphelinin de yakalanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.




