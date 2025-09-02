Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 159 gram uyuşturucu maddesi, 222 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 3 tabanca ve bu tabancalara ait 3 şarjör, 46 fişek, 104 bin TL ve 160 dolar ele geçirildi.