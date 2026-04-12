Nisan ayında kar sürprizi: Kent bir anda beyaza büründü

Yoğun kar yağışıyla birlikte yollar, araçlar ve binaların çatıları dakikalar içinde karla kaplandı. Görüş mesafesinin düşmesi ise trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu.

Kar yağışının aniden bastırması nedeniyle şehir içi ve şehirler arası yollarda ulaşım güçleşti. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken, bazı bölgelerde trafik akışı yavaşladı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kısa sürede değişen hava koşullarına dikkat çekti. Bir vatandaş, “Nisan ayında böyle bir kar yağışı görmedim, beş dakikada her yer beyaza döndü” sözleriyle durumu anlattı.