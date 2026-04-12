Nisan ayında kar sürprizi: Kent bir anda beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi: Kent bir anda beyaza büründü

17:05 12/04/2026
Kars'ta kar yağışı
Kars'ta kar yağışı

Kars’ta bahar beklenirken aniden bastıran yoğun kar yağışı, kısa sürede şehri kışa çevirdi. Öğleden sonra etkisini artıran yağışla birlikte yollar, araçlar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kars’ta meteorolojik beklentilerin aksine nisan ayında aniden bastıran kar yağışı, kentte adeta kış atmosferi oluşturdu. Öğleden sonra başlayan yağış kısa sürede etkisini artırarak şehri beyaza bürüdü.


Yoğun kar yağışıyla birlikte yollar, araçlar ve binaların çatıları dakikalar içinde karla kaplandı. Görüş mesafesinin düşmesi ise trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu.



Sürücüler zorlandı


Kar yağışının aniden bastırması nedeniyle şehir içi ve şehirler arası yollarda ulaşım güçleşti. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken, bazı bölgelerde trafik akışı yavaşladı.

'5 dakikada kış geri geldi'


Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kısa sürede değişen hava koşullarına dikkat çekti. Bir vatandaş, “Nisan ayında böyle bir kar yağışı görmedim, beş dakikada her yer beyaza döndü” sözleriyle durumu anlattı.

Meteoroloji'den uyarı


Yetkililer, soğuk hava dalgasının bölgede bir süre daha etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.


