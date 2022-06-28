Nurettin Canikli'den Kılıçdaroğlu'na madde madde yanıt: Özür dilemezse 'yalan uzmanı' olduğunu yargıda ispatlayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli hakkında 'Boydak Holding ve TMSF' başlıkları üzerinden bir takım iddialarda bulundu.

Canikli, bu iddialara sosyal medya hesabından madde madde yanıt verdi. 'Boydak Holding ile ilgili iddialar hakkında ‘Canikli hiç konuşmuyor?', diyen Kılıçdaroğlu'na 116 adet twitten oluşan 01.07.2021 tarihli açıklamasını hatırlatan Canikli, şu ifadeleri kullandı:

"1. Boydak ve TMSF konusu ile ilgili tüm iddia ve soruların cevapları bu açıklamamda mevcuttur. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ‘Canikli hiç konuşmuyor’ iddiası bir YALANDIR."

BELGELERİ PAYLAŞTI

"2.Hiçbir yakınımı (akrabamı) Boydak Holding’e kayyım olarak atamadım. Ertunç Laçiner, Abdullah Güzeldürger’in yönetim kurulu başkanı olduğu Boydak Holding Yönetim Kurulu tarafından 26.09.2016 tarihinde Boydak Holding’e CEO olarak atanmıştır." diyen Canikli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

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"Abdullah Güzeldülger’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Boydak Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl süre ile A Grubu imza yetkisi verilmiştir. (Belgesi ektedir).

CEO görevi nedeniyle de 24.02.2017 tarihinde yönetim kurulu üyesi yapılmıştır.

Dolayısıyla, ‘yakınımım Boydak Holding’e kayyım yapıldığı’ iddiası da bir YALANDIR.

3. Kemal Kılıçdaroğlu, Slovakya’da Boydak Holding tarafından kiralanan 21 bin m2 kapalı alanı bulunan lojistik merkezinin mülkiyetinin Ertunç Laçiner’e ait olduğunu iddia ediyor.

Söz konusu gayrimenkul Prologis Slovak Republic Sro firmasına aittir. Kılıçdaroğlu’nun bu iddiası da bir YALANDIR.

4. Slovakya’da ki firmaya 20 milyon Euro aktarıldığını iddia ediyor.

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Bu firmaya 6 aylık peşin kira karşılığı olarak 714,348 bin Euro gönderilmiştir. Gönderilen bu para da sözleşme feshedilene kadar ki kira ödemelerine mahsup edilmiştir. (Belgesi ektedir)

Bunun dışında Boydak Holding’den bu firma ya da başka bir firmaya tek kuruş dahi gönderilmemiştir.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Boydak Holding’ten Ertunç Laçiner’in firmasına 20 milyon Euro aktarıldığı iddiası KOCAMAN bir YALANDIR.

5. Kemal Kılıçdaroğlu, Ertunç Laçiner’in 20 milyon Euro ile yurtdışına kaçtığı ve Ertunç Laçiner’in tarafımdan korunduğunu iddia ediyor.

Ertunç Laçiner’in hiçbir dokunulmazlığı bulunmamaktadır.

Kayyımlarla ilgili 24.11.2016 tarihli ve 6755 Sayılı Kanunda ki adli ve idari takibat sınırlaması yolsuzluk,zimmet,evrakta sahtekarlık gibi suçları kapsamamaktadır.Bu konu ile ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundular mı?

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Dokunulmazlığı olmayan birini şahsım ya da başka birinin koruması hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla, Ertunç Laçiner’i koruduğum iddiası da bir YALANDIR.

Ayrıca, küçük bir araştırma ile Ertunç Laçiner’in yurtdışında değil Türkiye’de bulunduğunu öğrendim. Ertunç Laçiner’in 20 milyon Euro ile yurtdışına kaçtığı iddiası da KOCAMAN bir YALANDIR.

6. TMSF’ nin kayyım olarak atandığı şirketlerin hiçbirinden, yakınlarıma veya yakınım olmayan herhangi birine tek kuruşluk haksız kazanç sağlanmamıştır veya aktarılmamıştır.

7. Boydak Holding’in Almanya ve Slovakya’da ki lojistik üsleri ile alakalı iddiaları ve verilen cevapları 93 numaralı ve takip eden twitlerden görebilirsiniz.

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8. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu yalan ve iftiralarından dolayı şahsımdan özür dilemesini bekliyorum. Aksi halde Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Yalan Uzmanı’ olduğunu yargı önünde ispat edeceğim."