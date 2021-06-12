Nuriş’lere şafak baskını

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma, Fatih Karagümrük Spor Kulübü eski Başkanı Yaşar Ecim’in 12 Eylül 2020’de Beylikdüzü’nde bir otoparkta silahlı saldırıya uğraması ile başladı. Soruşturma sürerken Fatih’te Yücel Kurum adlı bir kişi daha bacağından vurularak yaralandı. Organize şube polisleri iki olayı da Nurişler çetesinin yaptığını belirledi.

OĞLU VE KARDEŞLERİ GÖZALTINDA

Olaylara karışan 27 şüpheliyi yakalamak için İstanbul merkezli 4 ilde 53 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Cezaevindeki ‘Nuriş’ lakaplı örgüt lideri Nuri Ergin’in kardeşi Soner Ergin, kız kardeşi Neslihan Ergin, oğlu Anıl Ergin’in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalandı. Adreslerde 2 tabanca, 21 mermi, 1 kılıç, 1 kama ve 1 balta ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, örgüt kurma ve örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, 6136 sayılı silah kanununa muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.

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