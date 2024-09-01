Nusaybin'de 8 mahalle 15 gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildi

"Vatandaşların, bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince söz konusu yasağa vatandaşların uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir"