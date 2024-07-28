O çanta yeniden incelensin

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopterin düşmesinde kabine salınan karbonmonoksit gazının etki etmiş olabileceğine dair haberimizin yankıları sürüyor. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, helikopter düştükten bir ay sonra kendilerine ulaşan bir ihbarı ilk kez açıkladı. Karbonmonoksit gazının ilk kez bu şahsın ihbarıyla gündeme geldiğini anlatan Ekici, "Bize gelen kişi ismi saklı kalmak kaydıyla, Yazıcıoğlu'nun mitinglerini takip eden İHA Muhabiri İsmail Güneş'in çantasına bir düzenek yerleştirildiğini söyledi” dedi.





GÖRMEZDEN GELİNDİ

Ekici “İddia o ki, helikoptere binilmeden önce yerleştirilen bu düzenek, dışarıdan müdahaleyle aktif hale getirilmiş. Olaydan 1 ay sonraydı, o günlerde biz bu iddianın araştırılması için Çukurova Üniversitesi'ne müracaat ettik. Üniversite karbonmonoksit izine rastlanmadığı yönünde rapor verdi" şeklinde konuştu. İddiaların araştırılması için 3'ten fazla dilekçe verildiğini her seferinde ise olayın görmezden gelindiğini hatırlatan Ekici, Bahsi geçen çanta helikopter düştükten sonra İhlas Haber Ajansı'na teslim edildi. Bu çanta İsmail Güneş'in kişisel çantası değil, teknik ekipmanları koyduğu bir çantaydı. Olaydan sonra İHA çantayı Yasemin Güneş'e teslim etti" şeklinde konuştu. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları talebin ardından çantanın incelendiğini dile getiren Ekici, "Başsavcılık o dönem İsmail Güneş'in çantasını inceledi. Aradan 2-3 sene geçmişti, ‘çantanın yüzeyinde bir şey bulunamadı’ şeklinde rapor hazırlandı. Sonraki süreçte dosya Kahramanmaraş'a geldi. Biz taleplerimizi burada da yineledik. Biz bu dosyayla ilgili yaptığımız her itirazda karbonmonoksit meselesini mutlaka gündeme getirdik. En son Kahramanmaraş Başsavcılığı talebi kabul ederek Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. İşte bu netice çıktı" diye konuştu.





YENİDEN İNCELEME TALEBİ

Yıllardır bu iddianın dikkate alınıp incelenmesini beklediklerini dile getiren Ekici, "Son raporla önemli bir eşik atlandı. Şimdi çanta ve çantayı o dönem araştıran kişiler hakkında inceleme talebinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.





Numuneler bitti bahanesi

Kan değerleriyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nda o dönem inceleme yapıldığını hatırlatan Ekici, “Karbonmonoksit olduğunu teyit ettiler ama 'Bu inceleme 15 ay sonra yapıldığından değerler artmış olabilir' denildi.” bilgisini paylaştı. Avukat Ekici, her eksik incelemeyle ilgili yaptıkları başvurularda akıl almaz yanıtlar aldıklarını ifade ederek, "En son yaptığımız inceleme talebine 'Kan numunesi bitti' yanıtı aldık. Yani numune bitince ne olacak, inceleme yapılması bilimsel olarak da artık mümkün olmayacak. Biz hangi adımı atsak, 'Komplo üretiyorsunuz' diyorlardı, 'Bilirkişi raporu var daha ne istiyorsunuz' gibi tavır takınıyorlardı. Bizi sürekli kaza olduğuna ikna etmeye çalıştılar" değerlendirmesi yaptı.



