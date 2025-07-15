15 Temmuz’da milletin direnişiyle bastırılan darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. “O gün gazi olduk, bugün şehit olmaya hazırız” diyen kahramanlar, hem acılarını hem de dayanışma ruhunu bugüne taşıdı. Vücuduna birden fazla kurşun isabet eden Cafer Akın, “O gece, o karanlıktan korkmadık, çok şükür aydınlığa ulaştık” derken; gazi Ömer Kütük, şehit aileleri ve gazilerle bağlarını koparmadan dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ettiklerini vurguladı.
15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi, Türk milletinin direnişi ile bertaraf edildi. Devlet kurumlarını ve milleti hedef alan hain bir kalkışma niteliğindeki bu darbe girişiminde, 253 vatandaşımız şehadet mertebesine ulaşırken 2 bin 740 vatandaşımız ise yaralanarak gazi oldu.
15 Temmuz gazileri, darbe girişiminin 9. yıl dönümünde duygularını dile getirdi, “O gün gazi olduk bugün şehit olmaya hazırız” diye konuştu.
KARANLIKTAN KORKMADIK, AYDINLIĞA ULAŞTIK
Vücuduna birden fazla kurşun isabet eden Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Cafer Akın, darbe girişiminin ardından ilçede bulunan gaziler ve şehit yakınlarıyla bir aile olduklarını aktardı. Akıncı Üssü önünde vurulduktan sonra yaşadıklarını aktaran Akın, “Orada biz yerde yatıyoruz. Asker görünümlü hainlerden birisi gelerek ayağıyla beni itekleyerek neyin var, dedi. Ayağımdan vurulduğumu söyledim. Yardım et dedim. ‘Bir şey olmaz, gebermezsin’ dedi. Böyle deyince, eyvah bunlar kim, bizim askerimiz böyle olabilir mi, dedim” sözleriyle o gece ordu içine sızmış hainlerin nasıl gözünün döndüğünü anlattı. Birçok vatandaşın şehit olduğu anlara şahit olduğunu söyleyen Akın, “O gece, o karanlıktan korkmadık. Çok şükür aydınlığa ulaştık” dedi.
FETÖ elebaşı Fetulah Gülen’in ölüm haberini aldıktan sonra 15 Temmuz gazileri olarak dernekte lokma dağıttıklarını söylen Akın, “Fetullah Gülen geberdi gitti, inşallah bu zihniyette onunla birlikte yok olur gider” şeklinde konuştu. Akın, “Biz gazi olduk 15 Temmuz’da böyle bir şey atlattık ama biz her zaman göreve hazırız. Bugün gazi olduk yarın Allah nasip ederse şehit oluruz ama bir karış toprağımızı hainlere vermeyiz” sözleriyle vatan sevgisini bir kez daha ifade etti.
DAYANIŞMA RUHU BUGÜNE TAŞINDI
Darbe girişiminin merkez üslerinden olan Kahramankazan’da bulunan Akıncı Üssü’nde uçakların kalkmasına engel olmak üzere giden ve o esnada açılan ateş sonucunda gazi olan Ömer Kütük, “Biz o gece ne mutlu Türk’üm derken kurşun sıktılar üzerimize. Bir buçuk iki sene hastanelerde tedavimiz sürdü” dedi. Darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hala çok üzüldüğünü söyleyen Kütük, “Şu an 58 tane gazimiz vefat etti. Onlara üzülüyoruz. Bayramlarda biz onlara gitmeye çalışıyoruz. Biz şehitlerimizle gazilerimizle hepimiz bir aileyiz. Şehit ailelerimizin evine gidip bir çay içebiliyoruz, bir gazimizin evine gidip yemek yiyebiliyoruz. Sevgimiz var, kopukluğumuz yok. Oradaki dayanışma ruhunu sonrasında da yaşattık. Hepimiz kardeş olduk” diyerek meydanlardaki dayanışma ruhunu bugün de yaşattıklarını anlattı.