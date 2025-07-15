15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi, Türk milletinin direnişi ile bertaraf edildi. Devlet kurumlarını ve milleti hedef alan hain bir kalkışma niteliğindeki bu darbe girişiminde, 253 vatandaşımız şehadet mertebesine ulaşırken 2 bin 740 vatandaşımız ise yaralanarak gazi oldu.

15 Temmuz gazileri, darbe girişiminin 9. yıl dönümünde duygularını dile getirdi, “O gün gazi olduk bugün şehit olmaya hazırız” diye konuştu.





Cafer Akın

KARANLIKTAN KORKMADIK, AYDINLIĞA ULAŞTIK

Vücuduna birden fazla kurşun isabet eden Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Cafer Akın, darbe girişiminin ardından ilçede bulunan gaziler ve şehit yakınlarıyla bir aile olduklarını aktardı. Akıncı Üssü önünde vurulduktan sonra yaşadıklarını aktaran Akın, “Orada biz yerde yatıyoruz. Asker görünümlü hainlerden birisi gelerek ayağıyla beni itekleyerek neyin var, dedi. Ayağımdan vurulduğumu söyledim. Yardım et dedim. ‘Bir şey olmaz, gebermezsin’ dedi. Böyle deyince, eyvah bunlar kim, bizim askerimiz böyle olabilir mi, dedim” sözleriyle o gece ordu içine sızmış hainlerin nasıl gözünün döndüğünü anlattı. Birçok vatandaşın şehit olduğu anlara şahit olduğunu söyleyen Akın, “O gece, o karanlıktan korkmadık. Çok şükür aydınlığa ulaştık” dedi.

FETÖ elebaşı Fetulah Gülen’in ölüm haberini aldıktan sonra 15 Temmuz gazileri olarak dernekte lokma dağıttıklarını söylen Akın, “Fetullah Gülen geberdi gitti, inşallah bu zihniyette onunla birlikte yok olur gider” şeklinde konuştu. Akın, “Biz gazi olduk 15 Temmuz’da böyle bir şey atlattık ama biz her zaman göreve hazırız. Bugün gazi olduk yarın Allah nasip ederse şehit oluruz ama bir karış toprağımızı hainlere vermeyiz” sözleriyle vatan sevgisini bir kez daha ifade etti.





Ömer Kütük

DAYANIŞMA RUHU BUGÜNE TAŞINDI