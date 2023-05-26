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O işletmenin tüm izinleri iptal

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde oturan genç kadın, başörtülü olduğu gerekçesiyle işletme sahibi tarafından mekandan kovuldu. Mağdur kadın, işletme sahibi Murat A.’nın kendisine ''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diye bağırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Skandal olay, Türkiye'yi ayağa kaldırırken yobaz işletmeci Murat A. gözaltına alındı.

Şahin Şen
04:00 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Asude Çayevi.

Asude Çayevi.

Üsküdar’ın Kuzguncuk semtindeki çay ocağı işletmecisi Murat A., çarşaflı kadın müşterilerini kovduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Mağdur kadın, Murat A.’nın kendisine “Kalkın buradan, gidin, hadi!” diyerek bağırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin ardından çay ocağının işletmecisi Murat A. “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan gözaltına alındı. Murat A. ifadesinde, çarşaflı kadını dilenci zannettiğini söyleyerek “Ben giyimi ile ilgili bir şey söylemedim” iddiasında bulundu. Olaya tepki gösteren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de “Yasal süreci takip edip hukukun verdiği izinler dahilinde ruhsat iptali dahil, gereken neyse onu da yaparız.” ifadelerini kullandı. Murat A., şikayetçi olunmaması üzerine serbest bırakıldı.



#Asude Çay Evi
#Üsküdar
#Kuzguncuk
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