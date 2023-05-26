O işletmenin tüm izinleri iptal

Üsküdar’ın Kuzguncuk semtindeki çay ocağı işletmecisi Murat A., çarşaflı kadın müşterilerini kovduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Mağdur kadın, Murat A.’nın kendisine “Kalkın buradan, gidin, hadi!” diyerek bağırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin ardından çay ocağının işletmecisi Murat A. “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan gözaltına alındı. Murat A. ifadesinde, çarşaflı kadını dilenci zannettiğini söyleyerek “Ben giyimi ile ilgili bir şey söylemedim” iddiasında bulundu. Olaya tepki gösteren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de “Yasal süreci takip edip hukukun verdiği izinler dahilinde ruhsat iptali dahil, gereken neyse onu da yaparız.” ifadelerini kullandı. Murat A., şikayetçi olunmaması üzerine serbest bırakıldı.