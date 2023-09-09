O Naziler yakalandı

Arşiv.
İstanbul’da 30 Ağustos’ta Maçka Parkı’nda bir araya gelip Nazi bayrağı açan ırkçılar gözaltına alındı. Nazilerin buluşma fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyeti, kamera kayıtlarını inceleyerek 4 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler ifadelerinde mülteci karşıtlarını ırkçı olarak nitelendiren kişilere tepki göstermek için böyle bir yola başvurduklarını söyledi.
Şüpheliler “TCK 217 Kanunlara Uymamaya Tahrik” suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.