O Naziler yakalandı

Büyük Aile Platformu (BAP) bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarınca LGBT sapkınlığına karşı "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş" düzenlenecek. Saraçhane'de 17 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikte ailelerin anne, baba ve çocuk el ele vererek bu küresel sapkın tehdidin bertaraf edilmesini talep edeceği aktarıldı. BAP'tan yapılan açıklamada on binlerce insanın ailesiyle birlikte katılması beklenen buluşmanın saat 15.00'te başlayacağı bildirildi.