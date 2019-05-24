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İSTANBUL

O polislere dava açıldı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında kitap hazırlığı yaparken 31 Mayıs 2011 gecesi ortadan kaybolan ve 18 Haziran 2011’de Düzce Akçakoca’da ölü bulunan gazeteci Haydar Meriç soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Gazeteci Haydar Meriç
Gazeteci Haydar Meriç

Meriç’in FETÖ’cü polisler tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, cinayet hazırlığını dönemin İstihbarat Daire Başkanı’na anlatmak üzere Ankara’ya giden Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Salih Döğenci’yi engelleyen 2 eski polis hakkında iddianame düzenlendi.

İKİSİ DE BYLOCK’ÇU

Döğenci’yi alıkoyan o dönem İstihbarat Daire Başkanlığı’nda başkomiser Salih Keskinkılıç ile İstihbarat Daire Başkanlığı’nda Şube Müdürü olarak görev yapan Bekir Mert hakkında ‘Nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçları kapsamında iddianame hazırlandı.

2 şüphelinin de Bylock kullanıcısı olduğu öğrenilirken, Salih Keskinkılıç’ın firari olduğu kaydedildi. Diğer şüpheli tutuklu Bekir Mert ise ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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