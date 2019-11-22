Gündem O saldırgan tutuklandı
İSTANBUL

O saldırgan tutuklandı

Beşiktaş’ta başörtülü bir öğretmene saldıran Berrak K., “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla tutuklandı. Berrak K.’nın ifadeleri tepkiye neden oldu.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Berrak Karaoğlu’nun adliyeye sevk edilirken kendisini çeken kameralara bakarak gülümsemesi dikkat çekmişti.
Berrak Karaoğlu’nun adliyeye sevk edilirken kendisini çeken kameralara bakarak gülümsemesi dikkat çekmişti.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz Salı günü saat 21.27 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğradı. Çevreden elde edilen kamera kayıtlarından başörtülü öğretmene saldıran kişinin kimliği belirlendi. Şüpheli Berrak Karaoğlu, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” gerekçesiyle geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Büyükçekmece de yakalanarak gözaltına alındı. Ressam olduğu öğrenilen Karaoğlu’nun uyuşturucu madde kullanma ve mala zarar verme suçlarından kaydı tespit edildi. Karaoğlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘ALKOL ALMIŞTIM’

Berrak Karaoğlu emniyette verdiği ifadede olay günü saat 18.00 sularında Nişantaşı’nda bir galeri açılışına gittiğini söyledi. Karaoğlu ifadesine şöyle devam etti: “Çıkışta yaya olarak Beşiktaş’a indim. Keyifli şekilde yolda yürüyordum. Sergi açılışında ikram edilen birkaç küçük bardak alkol almıştım ancak kendimdeydim. Sarhoşluğum yoktu. Yolda birkaç defa araçların sıkıştırması ve korna çalmalarından rahatsız oldum. Cadde üzerinde yürüdüğüm esnada ismini olay akabinde öğrendiğim Ş.N.E’nin bana doğru kulaklığını takmış bir halde yürüdüğünü gördüm. Bu şahıs tiksinmiş bir şekilde bana bakıyordu. Ben de bunun üzerine bu bayana refleksle bir tokat attım. Sonra yürüyerek oradan uzaklaştım. Bu kişiyi hiç tanımıyorum. İlk defa orada gördüm” dediği öğrenildi.

CHP'li meclis üyesi ölü bulundu
GÜNDEM
CHP'li meclis üyesi ölü bulundu
Casus avukat

Casus avukat

​Almanya adına çalışıyor, FETÖ'nün iltica trafiğini yönetiyordu.
Tarım milli güvenlik meselesi

Tarım milli güvenlik meselesi

Erdoğan Beştepe'de 2020'de hayata geçirilecek müjdeler verdi.
Çok şaşıracaksınız

Çok şaşıracaksınız

Soylu: Murat Karayılan, lime lime edilecek.
Organize yalan

Organize yalan

CHP'de parti içi muhalefette çirkin işler dönüyor.
İran yenilirse bölgeye sıçrar

İran yenilirse bölgeye sıçrar

​İran Ankara Büyükelçisi Farazmand, Albayrak Grubu'nu ziyaret etti.
Haliç yine kokacak

Haliç yine kokacak

Haliç'in can damarı İmamoğlu tarafından kesildi.

Uçak<br>gemimiz göründü

Uçak
gemimiz göründü

​Planlanandan 1 yıl erken teslim edilecek.

Yunan adalarına<br>toplama kampı

Yunan adalarına
toplama kampı

​Yunan hükümetinden sığınmacılara yönelik Nazi dönemi uygulaması.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Hisar'a az kaldı

Hisar'a az kaldı

​Milli hava savunma sistemi 2020'de görevde olacak.
Dünya kırmızıya döndü

Dünya kırmızıya döndü

​İran destekli teröristler İdlib'te katliama devam ediyor.
PKK’dan kimse korkmasın

PKK’dan kimse korkmasın

​Evlat nöbetindeki ailelerden ortak açıklama geldi.
Yeni dönem başlıyor

Yeni dönem başlıyor

Vergi düzenlemesi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.
Türkiye<br>NATO için çok önemli

Türkiye
NATO için çok önemli

​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, açıklamalarda bulundu.
Düşündüğünüzden daha zenginim

Düşündüğünüzden daha zenginim

​Trump, seçimler öncesinde mali kayıtlarını yayımlayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.