O saldırgan tutuklandı

Beşiktaş’ta geçtiğimiz Salı günü saat 21.27 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğradı. Çevreden elde edilen kamera kayıtlarından başörtülü öğretmene saldıran kişinin kimliği belirlendi. Şüpheli Berrak Karaoğlu, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” gerekçesiyle geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Büyükçekmece de yakalanarak gözaltına alındı. Ressam olduğu öğrenilen Karaoğlu’nun uyuşturucu madde kullanma ve mala zarar verme suçlarından kaydı tespit edildi. Karaoğlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘ALKOL ALMIŞTIM’

Berrak Karaoğlu emniyette verdiği ifadede olay günü saat 18.00 sularında Nişantaşı’nda bir galeri açılışına gittiğini söyledi. Karaoğlu ifadesine şöyle devam etti: “Çıkışta yaya olarak Beşiktaş’a indim. Keyifli şekilde yolda yürüyordum. Sergi açılışında ikram edilen birkaç küçük bardak alkol almıştım ancak kendimdeydim. Sarhoşluğum yoktu. Yolda birkaç defa araçların sıkıştırması ve korna çalmalarından rahatsız oldum. Cadde üzerinde yürüdüğüm esnada ismini olay akabinde öğrendiğim Ş.N.E’nin bana doğru kulaklığını takmış bir halde yürüdüğünü gördüm. Bu şahıs tiksinmiş bir şekilde bana bakıyordu. Ben de bunun üzerine bu bayana refleksle bir tokat attım. Sonra yürüyerek oradan uzaklaştım. Bu kişiyi hiç tanımıyorum. İlk defa orada gördüm” dediği öğrenildi.