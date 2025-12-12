Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Öğrenci servisinin önünden gidip korkuluklardan atlayan karaca kamerada

Öğrenci servisinin önünden gidip korkuluklardan atlayan karaca kamerada

17:2412/12/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Korkuluklardan atlayan karaca kamerada
Korkuluklardan atlayan karaca kamerada

Bartın'ın Ulus ilçesi Zafer köyünde öğrencileri taşıyan okul servisinin önüne çıkan karaca, bir evin demir bahçe korkuluklarından atladı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Zafer köyünde taşımalı eğitim yapan servis minibüsünün önüne, asfalt yolda dişi karaca çıktı.

Bir süre servisin önünde koşan karaca, bir evin 1 metre yüksekliğindeki demir korkuluğundan atlayarak bahçeye girdi.

Karaca, daha sonra bahçedeki diğer demir korkulukları da aşarak ormana kaçtı. Karacayı gören minibüsteki öğrenciler, o anları cep telefonuyla kaydetti.



#Bartın
#karaca
#kamera
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ 1389 işçi alımı için evrak teslimi başladı mı?