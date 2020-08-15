Öğrenci yurtları Kovid-19’u barındırmayacak

Milyonlarca öğrenci ve velinin yanı sıra alanda faaliyet gösteren birçok sektörün dört gözle beklediği okulların açılma tarihi netleşti. Okullar 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle açılacak. 21 Eylül’de ise Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç da, üniversitelerin 1 Ekim sonrasında açılacağını duyurdu. Barınma sektöründen ulaşıma, gıda sektöründen tekstile kadar pekçok iş kolu, okulların açılmasıyla birlikte rahat bir nefes almak istiyor. 16 Mart’tan itibaren öğrencilerin boşalttığı yurtlar da ise Kovid-19’a geçit verilmemesi için hazırlıklar aralıksız sürüyor, Ülkemizde 480 tane özel yurt bulunuyor.

Funda Gökgöl

EN KÜÇÜK İŞLETMECİNİN KAYBI 50 BİN LİRA OLDU

250 üyesi bulunan Türkiye Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Basın Sözcüsü Funda Gökgöl, pandemi sürecinde işletmelerinde bulunan personelin önce ücretli izin kullandığını, ardından da kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını anlattı. Bu kriterleri yerine getirmeyenlerin işsiz kaldığını aktaran Gökgöl, “Yurt işletmelerimizin stoklarındaki sebze ve bakliyatlar; kısacası kullanım tarihi geçen bütün ürünler zaman içerisinde imha edilmek zorunda kaldı. Aramızdaki en küçük işletmecin bu konuda elli bin ila seksen bin lira zararı oldu” bilgisini paylaştı. Kirada olan üyelerin kira borçları birikince Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) can suyu olduğunu belirten Gökgöl, “Fakat bu süreç devam ederse işletmeleri yeni bir çıkmaz bekliyor. Kasım ayından itibaren kredi geri ödemeleri başlamak zorunda. Gelir olmadığı takdirde zor bir süreç olacak” diye konuştu.

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Öğrenciye ruhsat uyarısı

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte işletmelerin de yavaş yavaş kendini toparlanmaya başlayacağını kaydeden Funda Gökgöl, “Sağlık Bakanlığı’nın istediği bütün kriterleri gerçekleştirmek üzere işletmeler hummalı bir çalışma içerisinde. Dezenfektan, ateş ölçer, sosyal mesafe ve bu gibi tedbirler alınmakta” ifadelerini kullandı. Velilerin ve üniversiteye başlayacak gençlerin dikkat etmesi gereken en önemli konuya dikkat çeken Funda Gökgöl, “Öğrenci barındırmak isteyen kurumların Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ruhsat almış olması gerekiyor. Konaklamaya karar verdikleri kurumun ruhsatı olup olmadığına dikkat etsinler. Bu çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl zam enflasyon oranında

Maliyet artışlarına bağlı olarak bu yıl içerisinde yapılacak zamlara ilişkin de konuşan Funda Gökgöl, şunları kaydetti: “Ruhsatı olan kurum her yıl fiyat artışını enflasyon oranında yapabiliyor. Fakat ruhsatsız yerler için aynı şeyleri diyemeyeceğim. Geçen sene dahi kaçak apartlarda kalan öğrenciler imzaladıkları senetlerin tamamını ödemek zorunda kaldılar ve çirkin davranışlarla karşılaştılar. Oysa bizlerin taahhütnamelerinde yurdu boşaltan öğrenci sadece kaldıkları ayları ve kalmadıkları dönemin yüzde 30 ödemesi gerekiyordu.” Şehirden şehire göre fiyatların değiştiği yurt ücretlerinin bu yıl ortalama bin ile 3 lira arasında değişmesi bekleniyor. Yurtlarda koronadan ötürü kişi sayısının düşmesi bireyselliğin öne çıkması planlanıyor.

Maske ve mesafe ile zor günleri aşalım

Sadece İstanbul’da 251 özel yurt bulunduğunu hatırlatan Gökgöl, “Kurum müdürü, yönetim memuru, temizlik elemanı, mutfak personeli derken her kurumda en az beş ve üzeri personel istihdam ediliyor. Üniversiteler açılmaz ise sadece İstanbul’da altı aydır işsiz olan 2 bin 18 kişinin işsizlik durumunun devamı söz konusu. Türkiye genelinde işsizliği devam edecek personel rakamlarını telaffuz dahi etmek istemiyorum. Ümidimizi kaybetmeyelim, sosyal mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım ve hep beraber bu zor günleri aşalım dileklerimle” yorumunu yaptı.