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Öğrenciler sağlık elçisi olacak

Öğrenciler sağlık elçisi olacak

04:0019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu tip protokolleri çok yaptıklarını ancak protokollerin hayata geçmesinin, anlam kazanmasının öğretmenlerin ilgisiyle olduğunu ifade etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu tip protokolleri çok yaptıklarını ancak protokollerin hayata geçmesinin, anlam kazanmasının öğretmenlerin ilgisiyle olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokolle başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının tanıtım etkinliği İstanbul'da gerçekleştirildi.Programda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programını Türkiye genelinde başlattıklarını söyledi. Memişoğlu, programla öğrencilerin derslerde öğrendikleri sağlık bilgisini, sağlık çalışanlarıyla ambulanslara, UMKE araçlarına ve acil durum hastanelerine dokunarak ve hissederek, koruyucu sağlığı benimsemesini amaçladıklarını dile getirdi. Memişoğlu, çocuklara şöyle seslendi: "Bundan sonra siz bizim için sağlık elçisisiniz. Hayırlı, uğurlu olsun hepinize. Artık geleceğimizin sağlığı emin ellerde."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu tip protokolleri çok yaptıklarını ancak protokollerin hayata geçmesinin, anlam kazanmasının öğretmenlerin ilgisiyle olduğunu ifade etti.


#Sağlık Bakanlığı
#Milli Eğitim Bakanlığı
#öğrenci
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