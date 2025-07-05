Öğrenerek iyileşecekler

İstanbul Valiliği himayesinde yürütülen proje, İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve TOGEM-DER (Toplumsal Gelişim Merkezi ve Sosyal Dayanışma Derneği) iş birliğiyle hayata geçirildi. Proje, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmelerini amaçlıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, “Amacımız, uzun süreli tedavi gören çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması ve aynı zamanda moral, motivasyon ve psikolojik destek sağlanmasıdır” dedi.