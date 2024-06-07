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Öğretmene kan davası infazı

Fatih’te aracının içinde 8 kurşunla vurulan öğretmen Abdulbaki Durmaz hayatını kaybetti. Durmaz’ın Batman’da 2022’de başlayan bir kan davası sebebiyle saldırıya uğradığı belirlendi.

Şahin Şen
04:00 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 01:02 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Abdulbaki Durmaz.
Abdulbaki Durmaz.

İstanbul Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan 44 yaşındaki öğretmen Abdulbaki Durmaz kaldırıldığı hastanede öldü. Cinayetin altından ise Batman’da başlayan bir kan davası çıktı. Önceki gün saat 11.00 sıralarında Topkapı’da meydana gelen olayda, aracıyla seyir halinde olan Abdulbaki Durmaz’ı ticari taksiyle takip eden bir şüpheli, trafik sıkışınca taksiden inerek Durmaz’a 8 el ateş açtı. Şüpheli olay yerinden aynı ticari taksiyle kaçtı.

BABALARI ÖLDÜRÜLMÜŞ

Kamera kayıtlarından taksi şoförü F.G’nin ismine ulaşan polis, zanlının da F.G’nin kardeşi 28 yaşındaki A.G. olduğunu belirledi. 1 suç kaydı bulunan A.G.’nin Batman’da mensup olduğu aşiretle, öldürülen Durmaz’ın yine Batman’da mensup olduğu aşiret arasında 2022 yılında başlayan bir kan davası olduğu öğrenildi. Kan davasında şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği, katil A.G. ve cinayete yardım eden F.G’nin babası Abdurrahman G.’nin de 5 kişiden birisi olduğu tespit edildi.



#Kan Davası
#Fatih
#Batman
#Saldırı
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