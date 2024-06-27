Öğretmene şiddetin cezası yüzde 50 artırılacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklife ilişkin detayları açıkladı. Güler, eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasaya eklemler yapıldığını söyledi. Düzenlemeye göre, kasten yaralama, hakaret, tehdit, görevi kullandırmama gibi suçların öğretmen ve eğitimcilere yapılması halinde Türk Ceza Kanunu'nda bu fiillere yönelik ceza süreleri yüzde 50 oranında artırılacak. Bu kapsamda, öğretmenlerin ve yakınlarının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştiren kişilere 9 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Öğretmen onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek küfür eden kişilere 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacak. Kamu görevlisi öğretmenlere karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişilereyse, 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.