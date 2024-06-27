|
Gündem

Öğretmene şiddetin cezası yüzde 50 artırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 39 maddelik Öğretmen Meslek Öğretmen Kanunu teklifini AK Parti Meclis Grubu TBMM Başkanlığı'na sundu.

Uğur Duyan
04:00 - 27/06/2024 четверг
Güncelleme: 02:26 - 27/06/2024 четверг
Yeni Şafak
İstanbul Başakşehir'de zorla okul binasına girmeye çalışan veli Mezher Ö., hamile bir öğretmene saldırmış, olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisini ise darbetmişti.
İstanbul Başakşehir'de zorla okul binasına girmeye çalışan veli Mezher Ö., hamile bir öğretmene saldırmış, olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisini ise darbetmişti.

Teklife göre, öğretmen, yönetici ve diğer personelin yetiştirilmelerine ve mesleki gelişimlerine yönelik hizmetleri yürütmek üzere Millî Eğitim Akademisi kurulacak.

9 AYDAN 4,5 YILA KADAR HAPİS

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklife ilişkin detayları açıkladı. Güler, eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasaya eklemler yapıldığını söyledi. Düzenlemeye göre, kasten yaralama, hakaret, tehdit, görevi kullandırmama gibi suçların öğretmen ve eğitimcilere yapılması halinde Türk Ceza Kanunu'nda bu fiillere yönelik ceza süreleri yüzde 50 oranında artırılacak. Bu kapsamda, öğretmenlerin ve yakınlarının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştiren kişilere 9 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Öğretmen onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek küfür eden kişilere 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacak. Kamu görevlisi öğretmenlere karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişilereyse, 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

SÖZLEŞMELİYE KADRO

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, bulundukları yerde kadroya geçirilecek. Kadrolu öğretmenliğe atananların sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerinin aylık derece ve kademelerinin tespiti ile hizmet puanının hesaplanmasında dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılacak.



#Şiddet
#Öğretmene Şiddet
#MEB
#TBMM
#Ceza
2 часа(ов) назад
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Efor Çay Sanayi halka arz ne zaman?