​Öğretmenlere güvenlik soruşturması

FETÖ ve PKK başta olmak üzere kamuya her türlü terör örgütünün sızmasını engelleme amacıyla hazırlanan güvenlik soruşturması teklifinde önemli değişikler yapıldı. 7 maddeden oluşan ilk bölümü Genel Kurul’da kabul edilen teklife göre; kamuya atanacak kişilerin dosyalarını incelemek için Değerlendirme Komisyonu kurulacak. Komisyon, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen kişisel verileri göreve atanma yönünden değerlendirecek.

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İLK KEZ ATANANLAR İÇİN OLACAK

Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kamuya ilk kez atananlar için yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın araştırma ve soruşturmaya dahil edilecek. Genel Kurul’da kabul edilen önergeyle, “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar” kapsamına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler de eklendi.

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BİRİNCİ DERECE SORUŞTURMA DIŞI

Teklifte kişinin birinci derece yakınlarının da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına dahil edilmesi öngörülüyordu. Ancak Genel Kurul’da kabul edilen önergeyle, söz konusu bölüm tekliften çıkarıldı. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak.