Öğretmenlerin hazırlık ödeneğine yüzde 192 artış

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MEB tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim yılında bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere verilecek hazırlık ödeneği açıklandı.
Buna göre geçen yıl ödenen hazırlık ödeneği yüzde 191.79 oranında artırılarak 1.400 liradan 4 bin 85 liraya yükseltildi.
Bakanlık, eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda görevli olarak fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde hazırlık ödeneği yapıyor.
2 Eylül'den itibaren ödenecek
2 Eylül'den itibaren ödenecek
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla illere gönderilen yazıya göre öğretmenlere verilecek 4 bin 85 tutarındaki hazırlık ödeneği, 2 Eylül 2024 tarihinden itibaren ödenecek.
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2 saat önce