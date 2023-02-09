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OHAL kararı bugün

Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın deprem sürecini yönetecek yetkiye sahip olduğunu belirtti. Özkoç, "Biz böyle bir iradeye OHAL yetkisi vermeyiz" dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan OHAL kararında; “8 Şubat Çarşamba günü saat 01.00'den itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir” denildi.

CHP “HAYIR” DİYECEK

Anayasa'ya göre 10 ilde ilan edilen OHAL kararının aynı gün Meclis'e sunulması ve görüşülerek karara bağlanması gerekiyor. Ancak birçok milletvekili deprem bölgesinde bulunduğu için karar bugün Meclis Genel Kurulu gündemine alınacak. Kararın görüşmelerinde salt (301 vekil) çoğunluk aranmıyor. Bu noktada AK Parti ve MHP oyları yeterli olacak. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın deprem sürecini yönetecek yetkiye sahip olduğunu belirtti. Özkoç, "Biz böyle bir iradeye OHAL yetkisi vermeyiz" dedi.


#Deprem
#OHAL
#TBMM
18 dakika önce
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OHAL kararı bugün
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