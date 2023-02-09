OHAL kararı bugün

Anayasa'ya göre 10 ilde ilan edilen OHAL kararının aynı gün Meclis'e sunulması ve görüşülerek karara bağlanması gerekiyor. Ancak birçok milletvekili deprem bölgesinde bulunduğu için karar bugün Meclis Genel Kurulu gündemine alınacak. Kararın görüşmelerinde salt (301 vekil) çoğunluk aranmıyor. Bu noktada AK Parti ve MHP oyları yeterli olacak. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın deprem sürecini yönetecek yetkiye sahip olduğunu belirtti. Özkoç, "Biz böyle bir iradeye OHAL yetkisi vermeyiz" dedi.