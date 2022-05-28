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ANKARA

OHAL’de son 2 bin 895 dosya

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 127 bin 130 başvurudan 124 bin 235’ini karara bağladı. Başvuruların 106 bin 970’ini reddeden Komisyon, 17 bin 265’ini kabul etti. 2 bin 895 dosyada ise inceleme sürüyor.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
OHAL’de son 2 bin 895 dosya
Arşiv

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar başvuruların yüzde 98’ini sonuçlandırdı, 2 bin 895 dosyada inceleme sürüyor.

OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) 125 bin 678 kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.

YÜZDE 98’İ TAMAMLANDI

  • Toplam 127 bin 130 başvurunun yapıldığı Komisyon, 22 Aralık 2017’de karar vermeye başladı. Bugüne kadar 124 bin 235 başvuruyu karara bağlayan Komisyon, başvuruların yüzde 98’i ile ilgili karar verdi. 2 bin 895 başvurunun incelemesi ise devam ediyor.

GÖREVE İADE 17 BİNİ GEÇTİ

Komisyon tarafından karara bağlanan başvurulardan 17 bin 265’inde kabul, 106 bin 970’inde ret kararı verildi. Kabul kararlarından 61’i kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı ve gazete kuruluşlarının açılmasına ilişkin oldu. Ret kararlarının yüzde 95’inde adli soruşturma/kovuşturma bilgisi mevcutken ağır ceza mahkemelerince hapis cezası verilenlerin oranı yüzde 54 olarak kayıtlara geçti.

486 BİN EVRAK ARŞİVLENDİ

  • Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturuldu, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedildi. Kurumlardan intikal eden personel ve mahkeme dosyaları ile eski başvurularla toplam 496 bin 822 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı.

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