Oktay, Bayramov ile görüştü

16:5512/11/2025, Çarşamba
Ceyhun Bayramov'dan Oktay'a başsağlığı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'a Azerbaycan - Gürcistan sınırında düşen Hava Kuvvetlerimize ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı dileklerini iletti.

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen görüşmede yaşanan olaya ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Bakan Bayramov, Azerbaycan Devleti olarak duydukları büyük üzüntüyü ifade ederek, Oktay'a başsağlığı diledi.TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay acımızı paylaşan Bakan Bayramov'a teşekkür etti.İkili görüşmenin sonunda Bayramov ve Oktay şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle andılar.


AZERBAYCANLI MEVKİDAŞINDAN BAŞSAĞLIĞI MEKTUBU


Azerbaycan Milli Meclisi Uluslararası ve Parlamentolararası İlişkiler Başkanı Samed Seyidov'da TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'a hitaben olaydan duydukları derin üzüntüyü ifade eden bir mektup yolladı. Başkan Seyidov mektubunda; Komisyon Başkanı Fuat Oktay'a, TBMM ve Türk Halkına içten başsağlığı dileğinde bulundu. Olaydan dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını belirten Seyidov, şehitlerin hatırasını daima hürmetle yad edeceklerini belirterek bu zor günlerde kardeş Türkiye'nin yanındayız mesajını iletti. Bir görüşme eylül ayında gerçekleşmişti.


