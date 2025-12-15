Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Okul bahçesinin çitinden atlarken bacağına demir saplandı

Okul bahçesinin çitinden atlarken bacağına demir saplandı

15:3415/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ilkokul öğrencisi E.O. (10), okul bahçesinin çitinden atlamaya çalışırken bacağını demir saplandı. E.O., bacağındaki demir parçası ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ergene İlkokulu’nda meydana geldi. İlkokul öğrencisi E.O., teneffüste okulun bahçesinin çitinin üzerinden atlayıp dışarı çıkmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden E.O.'nun sol bacağına demir saplandı. Okul yöneticilerinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla E.O., çit kesilerek kurtarıldı. E.O., bacağına sağlanan demir parçasıyla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesiyle öğrencinin bacağına batan demir parçası çıkarıldı.



#tekirdağ
#ergene
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aralık ayı SED ödemeleri yattı mı? Sosyal Ekonomik Destek Ödemeleri (SED) ödeme sorgulama ekranı