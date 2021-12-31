Gündem Okul müdür yardımcısının dikkati yeni bir pitbull saldırısını önledi
TRABZON

Okul müdür yardımcısının dikkati yeni bir pitbull saldırısını önledi

Trabzon’un Of ilçesinde 2 gündür bir ilkokul yakınlarında dolaşan sahipsiz pitbull cinsi köpeği farkeden okulun müdür yardımcısı Zafer Demir, muhtemel bir pitbull saldırısı vakasını önledi.

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Haber Merkezi İHA
Okul müdür yardımcısının dikkati yeni bir pitbull saldırısını önledi
Öğrenciler, köpeğin götürülmesinin ardından rahat bir nefes aldı.

Son günlerde yaşanan pitbull saldırılarının bir örneği daha yaşanmadan son anda farkedildi. Trabzon’un Of ilçesi Pınaraltı Mahallesi İlkokulu çevresinde dolaşan pitbull cinsi köpek Müdür Yardımcısı Zafer Demir farkedildi. Köpeğin tehlikeli olabileceğini düşünen Demir, Of Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine okula gelen Of Belediyesi sokak hayvanları görevlileri köpeği okuldan alarak hayvan barınma merkezine götürdü.

"Çocuklar tedirgin oldu"

Köpeğin bir gün öncesinden okulun çevresinde dolaştığını gördüklerini belirten Okul Müdür Yardımcısı Zafer Demir, "Bir daha gelmez dedik fakat bu gün yine geldi. Bu köpeğin ne yapacağı belli oluyor. Ani bir refleksle saldırabilir. Zaten gündemde benzer olaylar yaşanıyor. Çocuklar da tedirgin oldu. Köpeği bir okulun dışına bağladık. Hayvan aç olduğu için besledik onu. Belediye ekiplerine durumu bildirdik. Onlarda hemen gelerek köpeği aldılar" dedi.

"Uygun koşullarda köpeği aldık"

Köpeğin saldırganlık belirtisi göstermediğini belirten Of Belediyesi Sokak Hayvanları Görevlisi Ogün Saral ise "Biraz uysal bir köpeğe benziyor. Netice itibariyle bu köpeklerin ne tepki vereceği belli olmuyor. Biz de tedbirli bir şekilde yaklaşıyoruz. Bizde hocamızın ihbarı üzerine hızlıca geldik. Uygun şartlarda köpeği aldık. Köpeğimizin sağlığı ve bundan sonraki hayatı için ne gerekiyorsa belediye olarak elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

  • Köpekten korktuklarını belirten okul öğrencileri, köpeğin götürülmesinin ardından rahat bir nefes aldı.

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