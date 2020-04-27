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EĞİTİM

Okullara tarih köşesi: Mektuplar ve belgeler yer alacak

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye’nin farklı yerlerindeki okullara ‘tarih köşeleri’ oluşturuyor. Öğrencilere zengin tarihi kültürel mirasın tanıtımı ve tarih şuurunun verilmesi amacıyla oluşturulan proje kapsamında Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralı Fransuva’ya 1526’ta gönderdiği mektup ve Fatih Sultan Mehmet döneminden belgeler okullara gönderildi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Cumhurbaşkanlığı, öğrencilere zengin tarihi kültürel mirasın tanıtımı ve tarih şuurunun verilmesi amacıyla Türkiye’nin farklı yerlerindeki okullara ‘tarih köşeleri’ oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın çalışması sonucunda 227 arşiv metaryalinden oluşan 17 takım tarih köşesi hazırlandı.

MEKTUPLAR VE BELGELER VAR

Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralı Fransuva’ya 1526’ta gönderdiği mektup, İrlanda’da 1847’de yaşanan kıtlık nedeniyle Sultan Abdülmecid’in dört gemilik tahıl yardımı, Tanzimat Fermanı ve Fatih Sultan Mehmet döneminden belgelerin yer aldığı çalışmalar Türkiye’nin farklı yerlerindeki eğitim kurumlarına gönderildi. Projeyle, lise ve dengi okullar ile üniversite öğrencilerine, “sahip olunan zengin tarihi kültürel mirasın tanıtımı ve tarih şuurunun verilmesi” amaçlanıyor.

ARŞİVCİLİK EĞİTİMİ

  • Çalışma bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye’de tarih bilincinin oluşturulması, arşivcilik mesleğinin geliştirilmesi ve arşiv alanında eğitim gören öğrencilerin uygulama yapabilmeleri için 59 öğrenciye 4 ay süreyle arşivcilik eğitimi verildi. Ayrıca çeşitli üniversitelerden arşiv iş ve işlemleri konusunda 37 öğrenciye staj yapma imkanı da sağladı.

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