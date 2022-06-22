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İSTANBUL

Öldürdükleri şahsı yol kenarına atmışlardı: Maktulün damadı yakalandı

İstanbul Başakşehir Olimpiyat Stadına giden yan yolda ağaçlık alanda erkek ceset bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemede şahsın silahla kafasından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kameralarından yapılan incelemeler sonucunda şüpheli şahsın, maktulün damadı olduğu belirlendi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Öldürdükleri şahsı yol kenarına atmışlardı: Maktulün damadı yakalandı
Öldürdükleri şahsın cesedini Olimpiyat Stadı’nın karşısına attılar.

Geçtiğimiz gün İstanbul Başakşehir Olimpiyat Stadı’na giden yan yolda ağaçlık alanda erkek ceset bulundu. İddiaya göre seyir halindeki bir otomobil Olimpiyat Stadı’nın karşısındaki ağaçlık geldiğinde durduktan sonra otomobil içerisinden çıkardığı cesedi ağaçlık alana attı. Öldürdükleri şahsın cesedini ağaçlık alana atan şüpheliler olay yerinden kaçarken durumu gören vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şöyle:

"“Kasten Öldürme" konusu ile ilgili Başakşehir ilçesinde yürütülen çalışmalarda;

21.06.2022 tarihinde Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Stadı çevresinde bulunan ağaçlık alana araç içinden indirilip sürüklenerek bir şahsın bırakıldığı ihbarı üzerine görevlilerimizce ivedi bir şekilde olay yerine geçilmiştir.

  • Olay yerinde yapılan incelemede kimlik bilgisinin M.N olduğu tespit edilen şahsın tabanca ile vurulması sonucunda hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Şüpheli şahsın tespiti için yapılan güvenlik kamera görüntüleri incelemeleri sonucunda; şahsın olay yerine araç ile geldiği, aracın maktulün damadı olan H.H.S isimli şahıs adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

Olaya karışan şahsa yönelik sürdürülen yakalama çalışmalarında, H.H.S isimli şüpheli şahıs 22.06.2022 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesine yakalanmıştır.

Konu ile ilgili tahkikat işlemleri devam etmektedir."

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