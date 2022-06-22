Öldürdükleri şahsı yol kenarına atmışlardı: Maktulün damadı yakalandı

Turkish Cargo’dan Stratejik 3 Yeni Hizmet

Küresel hava kargo sektörünün en güvenilir çözüm ortaklarından olan Turkish Cargo, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine yeni kolaylıklar sağlayan hızlı ve öncelikli hizmetleri ile geleceğe yolcuğunu daha güçlü bir şekilde sürdürüyor. Dinamik marka, iş kalitesini artıracak ve müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak olan farklı hız kategorilerindeki 3 yeni hizmetini hayata geçirdi.