Öldürüp başında halay çekmişler

Terör örgütü DHKP-C’nin sözde sorumlularından olan, gri listede aranırken yakalandıktan sonra tutuklanan ve ev hapsi hükümleri uygulanarak tahliye edilen Caferi Sadık Eroğlu Sarıyer Armutlu’da dün sabah düzenlenen operasyonla yakalandı. Eroğlu’nun 1994 yılında Bayrampaşa Cezaevinde DHKP-C’nin 17 yaşında infaz ettiği Şimel Aydın’ın ölüm emrini verdiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı verildiği öğrenildi. Terör örgütü DHKP-C’nin kuryeliğini yaptığı iddiasıyla yakalanan ve tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevine gönderilen Şimel Aydın, DHKP-C’li kadın teröristler tarafından boğularak öldürülmüştü.

Caferi Sadık Eroğlu

MEKTUPTA İNFAZI ELEŞTİRDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Caferi Sadık Eroğlu’nun Belçika’da bulunduğu dönemde örgüte ilişkin bir özeleştiri mektubu yazdığını ortaya çıktı. Terörist Eroğlu’nun özeleştiri mektubunda ajan olduğu iddiasıyla infaz edilmesi emrini verdiği Şimel Aydın hakkında örgütün o dönemki sözde yöneticilerini eleştirdiği öğrenildi. Özeleştiri mektubunun ortaya çıkmasının ardından İstanbul TEM şube polisleri Caferi Sadık Eroğlu’nu Armutlu’daki bir evde gözaltına aldı.

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ÖRGÜTÜN SORUMLUSU YAKALANDI

Caferi Sadık Eroğlu’nun talimatıyla DHKP-C’li kadınlar tarafından cezaevinde infaz edilen Şimel Aydın’ı öldüren teröristlerin Aydın’ın cesedi başında halay çektiği de öne sürülmüştü. İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, 26 Şubat 2019'da İdil Kültür Merkezi'nde, DHKP-C'nin elebaşı Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına (genel sekreter) getirilen Ümit İlter ile beraber yakalanmıştı. Tutuklanan Eroğlu, daha sonra "ev hapsi" hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti.