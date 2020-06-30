Ölüm hastane bahçesinde yakaladı: Cesedi temizlik işçileri buldu

Polis ekipleri yaptığı araştırmada cesedin Gökhan Yükseldemir’e (40) ait olduğunu tespit etti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımı süpüren temizlik işçileri, hastane otoparkında bulunan boş alandaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Durumun hastane güvenliğine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis ekipleri yaptığı araştırmada cesedin Gökhan Yükseldemir’e (40) ait olduğunu tespit etti. Yükseldemir’in cenazesi olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptığı araştırmada cesedin Gökhan Yükseldemir’e (40) ait olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri yaptığı araştırmada cesedin Gökhan Yükseldemir’e (40) ait olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri yaptığı araştırmada cesedin Gökhan Yükseldemir’e (40) ait olduğunu tespit etti.