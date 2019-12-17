Ölüm nedeni iç kanama

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım’da Beyoğlu’ndaki evinin önünde ölü bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosunun ön raporunda da bunun yüksekten düşmeye bağlı ölüm olduğu söylenmişti. Le Mesurier ile ilgili Adli Tıp Raporu tamamlandı. Raporda İngiliz ajanın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi. Rapor hazırlanırken kan ve doku örneklerinin incelendiği, kanında uyku ilaçlarından başka bulguya rastlanılmadığı ve doku örneklerinden de farklı bir DNA çıkmadığı belirlendi.

4 SAYFALIK ADLİ TIP RAPORU

Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’nun 4 sayfalık raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz, göğüs ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte büyük damar hasarından gelen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi. James Gustaf Edward Le Mesurier’in elektronik eşyalarının emniyetteki incelemesi devam ediyor. James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşinin ise yurt dışı yasadığını devam ettiği kaydedildi.