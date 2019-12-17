Gündem Ölüm nedeni iç kanama
İSTANBUL

Ölüm nedeni iç kanama

İstanbul Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in Adli Tıp Raporu belli oldu. Le Mesurier’in yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Le Mesurier
Le Mesurier

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım’da Beyoğlu’ndaki evinin önünde ölü bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosunun ön raporunda da bunun yüksekten düşmeye bağlı ölüm olduğu söylenmişti. Le Mesurier ile ilgili Adli Tıp Raporu tamamlandı. Raporda İngiliz ajanın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi. Rapor hazırlanırken kan ve doku örneklerinin incelendiği, kanında uyku ilaçlarından başka bulguya rastlanılmadığı ve doku örneklerinden de farklı bir DNA çıkmadığı belirlendi.

4 SAYFALIK ADLİ TIP RAPORU

  • Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’nun 4 sayfalık raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz, göğüs ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte büyük damar hasarından gelen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi. James Gustaf Edward Le Mesurier’in elektronik eşyalarının emniyetteki incelemesi devam ediyor. James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşinin ise yurt dışı yasadığını devam ettiği kaydedildi.

Kirli plan ifşa oldu
DÜNYA
Kirli plan ifşa oldu
Lafı bile korkuttu

Lafı bile korkuttu

​İncirlik ve Kürecik kartı artık masada.
Sabıkalı uçağınüretimi duruyor

Sabıkalı uçağın
üretimi duruyor

​Şirketin zararı şimdiden 10 milyar doları aştı.
Şantaj motoru

Şantaj motoru

​Rekabet Kurumu'nun kestiği ceza için Türkiye'yi tehdit etti.
Bin 500 kalem<br>hizmete zam

Bin 500 kalem
hizmete zam

​İstanbul'da Darülaceze sakinlerinin ücretine dahi zam yapıldı.
CHP'li başkan <br>FETÖ'den tutuklandı

CHP'li başkan
FETÖ'den tutuklandı

Mahrem imamlarla irtibat kurduğu ileri sürüldü.
CHP'nin heykeline <br>kartvizit cevabı

CHP'nin heykeline
kartvizit cevabı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sert tepki gösterdi.

'Torba yasa' TBMM'de

'Torba yasa' TBMM'de

​Güvenlik soruşturmalarında yeni dönem.

Trabzonspor'u 'Rodallega' yıktı

Trabzonspor'u 'Rodallega' yıktı

​Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçta eski golcüsünü durduramadı.
Avrupa'da <br>ev sahibiyiz

Avrupa'da
ev sahibiyiz

​Erdoğan, 'Göçün 50. Yıl Dönümü'nde konuştu.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Operasyon başlıyor

Operasyon başlıyor

14 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Uçuş için tarih verdi

Uçuş için tarih verdi

Atlas Global Havayolları, resmi duyuruyu yaptı.
HDP'li vekillere<br>terlik fırlattılar

HDP'li vekillere
terlik fırlattılar

Evlat nöbetindeki ailelerden kaçarak binaya girdiler.
Coşkulu karşılama

Coşkulu karşılama

Erdoğan, Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
İlçeler açıklandı

İlçeler açıklandı

​Yeni sosyal konutların detayları açıklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.