Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Ölümlü 'hayvan otlatma' kavgasında iki tutuklama

Ölümlü 'hayvan otlatma' kavgasında iki tutuklama

00:4013/09/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Mahkemeye çıkarılan iki kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Mahkemeye çıkarılan iki kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Van'da 1 Eylül'de iki aile arasında hayvan otlatması nedeniyle çıkan tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti. 'Kasten adam öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan iki kişi tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde hayvan otlatması nedeniyle iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin 'Kasten adam öldürme' suçundan saklandıkları adreste yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'nde iki aile arasında 1 Eylül günü hayvan otlatması nedeniyle çıkan tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada A.S. ve Ö.S. taş ve sopa ile N.A., A.A. ve R.A ise silahla yaralandı. Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaralıdan silahla yaralanan A.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan şüphelilerden B.S. ve Ş.S., jandarma ekiplerince ilçenin Köşk Mahallesi'nde saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayda yaralanan diğer 4 yaralının tedavileri ise devam ediyor.



#Van
#Hayvan
#Otlatma
#Kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları açıklandı mı?