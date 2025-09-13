Ölümlü 'hayvan otlatma' kavgasında iki tutuklama

Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'nde iki aile arasında 1 Eylül günü hayvan otlatması nedeniyle çıkan tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada A.S. ve Ö.S. taş ve sopa ile N.A., A.A. ve R.A ise silahla yaralandı. Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaralıdan silahla yaralanan A.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan şüphelilerden B.S. ve Ş.S., jandarma ekiplerince ilçenin Köşk Mahallesi'nde saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayda yaralanan diğer 4 yaralının tedavileri ise devam ediyor.