On bin çağrı aldık

Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışındaki Türkler için koronavirüs nedeniyle kurduğu kriz masasına kısa sürede on bini aşkın çağrı geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, şu ana kadar koronavirüs kapsamında 10 binden fazla çağrı aldıklarını belirterek “Bu çağrıların hepsine de cevap verdik. Son çağrılarda dönüşlerle ilgili sorular oluyor. 9 Avrupa ülkesi ile ilgili aldığımız karar sonrası vatandaşlar, bu yönde sorular soruyor” dedi. Kıran, “Koronavirüsle ilgili sorulara ‘Herkes olduğu yerde kalmalı’ cevabını verdik. Yurt dışındaki vatandaşlarımızdan pozitif çıkan vakalar bize de intikal ediyor. Onlara 14 gün evde kalmalarını, hastaneye başvurmalarını, test yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAF 8 Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tüm dünyanın korkutucu bekleyişi sürüyor. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı. Büyükelçilik, 15 dakikada sonuç veren bir test üretildiğini duyurdu. Bu kit sayesinde virüs bulaşmış kişiler daha hızlı bir şekilde tespit edilecek ve bu kişilere hemen müdahale edilebilecek. İlk aşamada parmak ucundan alınan kan, test kitine aktarılıyor. Test kitine koyulan kan ile birlikte 15 dakika içerisinde kanda koronavirüsün olup olmadığı anlaşılıyor. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, ülkelerinde salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybının 3 bin 193 olduğunu bildirirken tespit edilen vaka sayısı 80 bin 824'e yükseldiğini belirtti. Tüm dünyaya hızlıca yayılan koronavirüsle ilgili bilimsel çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiği de vurgulandı. Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü 15 dakikada tespit eden bir test üretildiği açıklandı. BiP'te paylaş

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