On bin çağrı aldık

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, şu ana kadar koronavirüs kapsamında 10 binden fazla çağrı aldıklarını söyledi. Kıran, “9 Avrupa ülkesi ile ilgili aldığımız karar sonrası vatandaşlar, bu yönde sorular soruyor” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışındaki Türkler için koronavirüs nedeniyle kurduğu kriz masasına kısa sürede on bini aşkın çağrı geldi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, şu ana kadar koronavirüs kapsamında 10 binden fazla çağrı aldıklarını belirterek “Bu çağrıların hepsine de cevap verdik. Son çağrılarda dönüşlerle ilgili sorular oluyor. 9 Avrupa ülkesi ile ilgili aldığımız karar sonrası vatandaşlar, bu yönde sorular soruyor” dedi. Kıran, “Koronavirüsle ilgili sorulara ‘Herkes olduğu yerde kalmalı’ cevabını verdik. Yurt dışındaki vatandaşlarımızdan pozitif çıkan vakalar bize de intikal ediyor. Onlara 14 gün evde kalmalarını, hastaneye başvurmalarını, test yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.