Ona yerli Hawking diyorlar! Youtube yayınlarıyla on binlerce insana ulaştı: Yapay zeka sayesinde sesine kavuştu

Bolu'da yüksek lisans eğitimi aldığı sırada yakalandığı hastalık nedeniyle eğitimini yarıda bırakan Özcan, bilgisayarda göz takip sistemini ve robotik sesleri kullanarak sosyal medyada içerikler üretmeye başladı.
Boğazdan hortumla beslendiği için konuşma yeteneğini de kaybeden Özcan, ağustos ayında sosyal medyadan ulaştığı bir yapay zeka firmasından kendi ses tonuyla içerik üretmesi için yardım talep etti.
Bunun üzerine ziyarete gelen firma yetkilileri, Gürkan Özcan'ın hasta olmadan önceki ses kayıtları ve kendi ses tonuna çok yakın olan ağabeyi Hakan Özcan'ın kayıtlarını kullanarak yapay zekayla ses modeli üretti.
Bu uygulama sayesinde göz takip sistemiyle bilgisayarda kendi sesiyle içerikler üreten Özcan, aynı zamanda evde babası Remzi Özcan ile daha rahat iletişim kurmaya başladı.
"Kendi sesimle konuşmak çok hoş hissettirdi"
Gürkan Özcan, yatağa bağımlı kaldığından bu yana sosyal medya platformlarında açtığı kanallarda, oyun içerikleri ürettiğini ve günden güne takipçi sayısının arttığını kaydetti.
Özcan, daha sonra hayatına dair içerikler üretmeye başladığını aktararak, uyanır uyanmaz bilgisayarında bir şeyler yapmaya başladığını ifade etti.
"Akademisyen olmak istiyordu"
Baba Remzi Özcan (65), oğlunun Bolu İzzet Baysal Üniversitesinde yüksek lisansa başladığı sene hastalığının başladığını ve 8 yıl önce ALS teşhisi konulduğunu söyledi.
Oğlunun o dönem 4 aylık staj için gittiği Finlandiya'da bastonla idare edebildiğine, İzmit'e döndüğünde ise yürümekte zorlanmaya başladığına değinen Özcan, biyoloji alanında eğitim gören Gürkan'ın akademisyen olmayı istediğini dile getirdi.
Özcan, oğlunun 4 yıl önce boğazından hortumla beslenmeye başladığını ve oksijen makinesine bağlı nefes aldığına işaret ederek, eşinin 2,5 yıl önce hayatını kaybetmesiyle oğlunun bakımını kendisinin üstlendiğini belirtti.
"Özgün sesi olması başka"
Oğlunun, hortumla beslenmeye başladığından bu yana konuşamadığına işaret eden Özcan şöyle devam etti:
"Artık içerikleri kendi sesiyle yapabilir"
Özcan'ın hasta olmadan önceki ses kayıtları ve görüntülerini aldıklarını ancak seslerin nağmeli olması nedeniyle yeterli veri elde edemediklerini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:
Yıldırım, Gürkan'ın artık içerikleri kendi sesiyle üretebileceğini, gözlerinin yorulmaması için ürettikleri ara yüzü daha da geliştireceklerini sözlerine ekledi.