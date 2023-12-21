Ona yerli Hawking diyorlar! Youtube yayınlarıyla on binlerce insana ulaştı: Yapay zeka sayesinde sesine kavuştu

, "Kendi sesimle konuşmak çok hoş hissettirdi. Daha önce herkese açık sesi kullanıyordum. O da iyiydi, iletişim ihtiyacımı karşılıyordu ama kendi sesimle içerik üretebilmek çok mutlu ediyor. Yapay zeka gelişmelerini yakından takip ediyorum. Yabancı şirketler de var bu konuda çalışan ama ben yerli ve milli şirketle çalışmak istedim. Onlar da sağ olsun hiç müşteri gibi davranmadı"